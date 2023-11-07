Arbiy ve partizan "Ateş" areketi, Canköy rayonında ve Kezlevdeki "Tovarna" demiryol stantsiyasından rus askerleriniñ mahsus tehnikasınıñ yerini deñişkenini qayd etti. Bundan ğayrı, işğalciler Kezlev-Saq qarayolunda yük maşnaları ve RF SQniñ askerlerini deñiştirdiler.

"Ateş" öz Telegram kanalında bu aqqında haber berdi.

"Bizim agentlerimiz, Canköy rayonındaki Peremojne köyü rayonında sekiz maşnanıñ yerini deñiştirgenini qayd ettiler. İşğalciler, mudafaa bünyelerini azırlamaq içün qullanılacaq krannı alıp kettiler", — dep bildirildi.

Bundan ğayrı, partizanlar işğal etilgen Kezledeki "Tovarna" demiryol stantsiyasından rus askerleriniñ mahsus tehnikası eşelonını taptılar. Şu cümleden, tamir ete, aydayıcılarğa tehnikiy hızmet etmege ve arbiy maşnalarnı tahliye etmege yardım etken REM-KL tamir ve tahliye masasını kördiler.

Aynı zamanda Kezlev-Saq qarayolunda "Ateş", Kezlevge yük maşnaları ve yañı askerlerniñ ketkenlerini kördi. Bu yolda ruslarnıñ arbiy tehnikası sıq keter.

"Tüşünmek mümkün ki, cebege ketmek içün yañı askerler Kezlevge keteler", — dep bildirildi.

Telegram, Viber ve Facebookta Suspilne Qırım haberlerine abune oluñız