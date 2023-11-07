У Черкасах понад місяць діє заборона на використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення 28 вересня ухвалили депутати міськради.
Згідно з рішенням міськради, заборонено російськомовні книги, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги, розповіла Суспільному директорка Департаменту юридичного забезпечення міськради Катерина Пидорич.
Місцева жителька Марія не проти такої заборони:
"Навіть, якщо я не знала того, що було заборонено офіційно, то якось це логічно на даний час забороняти все вороже".
Місцева жителька Анна вважає, що потрібно заборонити не лише російську музику та російські пісні й взагалі гучні пісні під час війни:
"Коли люди розважаються, а інші сидять в окопах, це погано. В мене в самої чоловік на війні. Не весело якось".
Місцева жителька Тетяна пояснила, що раніше не було альтернативи російським фільмам:
"Коли з’явилося кіно з перекладом українською мовою, то всі, що були українською, ніхто вже не хотів дивитися в перекладі російською. Тому що українська — це фантастика".
Та є і труднощі, додала пані Тетяна: привчити дітей до українськомовного контенту їй поки не вдалося:
"Чесно, я змушую. Менша дивиться, аби було, або англійське, або російське. Українською мовою їй мало що цікаво".
Місцева жителька Ірина розповіла, що їх сімдесят років вчили російської мови й зовсім мало української, але вона намагається спілкуватись державною мовою.
Чи легко було відмовитися від російськомовного продукту розповіла продавчиня однієї з книгарень міста Марина Осадча:
"Багато хто запитує за російський переклад, а багато хто ще не знає, що є переклад українською. Каже: "о, я російською читав". Має бути поняття у кожного, що р потрібно викорінювати, але, на жаль, не всі в змозі або не всі мають таке бажання".
У Черкаському драмтеатрі імені Шевченка після впровадження заборони репертуар не змінився, пояснив головний режисер Станіслав Садаклієв. Бо ніколи й не залежав від російськомовного культурного продукту:
"Якісь російські автори прибралися з репертуару. Навіть, такі, що не дуже й російські, але не дуже й українські, скажімо так. Хіба що в деяких виставах якийсь там суржик, або окремі персонажі. Такі як в "Саду" НКВДшник розмовляє російською, бо якою ще мовою може розмовляти НКВДшник?!".
А от в розважальних закладах Черкас музичний репертуар таки довелося скоротити, зазначила керівниця мережі одного із закладів Юлія Ярмакова:
"Ми дозволяємо своїм гостям вмикати музику, вони можуть замовляти музику, раніше, минулої зими, у нас було караоке. Але наша мова – це або іноземні пісні, або українськомовні пісні. Деякі цього не розуміють, деякі обурені – чому, це ж наші українські виконавці. То ми пояснюємо, що така політика закладу.
Чи будуть штрафувати порушників, пояснила директорка Департаменту юридичного забезпечення міськради Катерина Пидорич:
"Ми зараз боремося за те, аби поширювати українську мову, а не зменшувати використання мови меншин.Чи може міська влада накладати стягнення? Ні, не може, на жаль. Чи будуть контролюючі органи, і які будуть заходи реагування не визначено. Я думаю, що це питання майбутнього".
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