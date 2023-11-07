У Черкасах понад місяць діє заборона на використання російськомовного культурного продукту. Відповідне рішення 28 вересня ухвалили депутати міськради.

Згідно з рішенням міськради, заборонено російськомовні книги, театральні та циркові вистави, концерти та культурно-освітні послуги, розповіла Суспільному директорка Департаменту юридичного забезпечення міськради Катерина Пидорич.

Місцева жителька Марія. Суспільне Черкаси

Місцева жителька Марія не проти такої заборони:

"Навіть, якщо я не знала того, що було заборонено офіційно, то якось це логічно на даний час забороняти все вороже".

Місцева жителька Анна. Суспільне Черкаси

Місцева жителька Анна вважає, що потрібно заборонити не лише російську музику та російські пісні й взагалі гучні пісні під час війни:

"Коли люди розважаються, а інші сидять в окопах, це погано. В мене в самої чоловік на війні. Не весело якось".

Місцева жителька Тетяна. Суспільне Черкаси

Місцева жителька Тетяна пояснила, що раніше не було альтернативи російським фільмам:

"Коли з’явилося кіно з перекладом українською мовою, то всі, що були українською, ніхто вже не хотів дивитися в перекладі російською. Тому що українська — це фантастика".

Та є і труднощі, додала пані Тетяна: привчити дітей до українськомовного контенту їй поки не вдалося:

"Чесно, я змушую. Менша дивиться, аби було, або англійське, або російське. Українською мовою їй мало що цікаво".

Місцева жителька Ірина. Суспільне Черкаси

Місцева жителька Ірина розповіла, що їх сімдесят років вчили російської мови й зовсім мало української, але вона намагається спілкуватись державною мовою.

Продавчиня однієї з книгарень міста Марина Осадча. Суспільне Черкаси

Чи легко було відмовитися від російськомовного продукту розповіла продавчиня однієї з книгарень міста Марина Осадча:

"Багато хто запитує за російський переклад, а багато хто ще не знає, що є переклад українською. Каже: "о, я російською читав". Має бути поняття у кожного, що р потрібно викорінювати, але, на жаль, не всі в змозі або не всі мають таке бажання".

У Черкаському драмтеатрі імені Шевченка після впровадження заборони репертуар не змінився, пояснив головний режисер Станіслав Садаклієв. Бо ніколи й не залежав від російськомовного культурного продукту:

"Якісь російські автори прибралися з репертуару. Навіть, такі, що не дуже й російські, але не дуже й українські, скажімо так. Хіба що в деяких виставах якийсь там суржик, або окремі персонажі. Такі як в "Саду" НКВДшник розмовляє російською, бо якою ще мовою може розмовляти НКВДшник?!".

Керівниця мережі одного із закладів Юлія Ярмакова. Суспільне Черкаси

А от в розважальних закладах Черкас музичний репертуар таки довелося скоротити, зазначила керівниця мережі одного із закладів Юлія Ярмакова:

"Ми дозволяємо своїм гостям вмикати музику, вони можуть замовляти музику, раніше, минулої зими, у нас було караоке. Але наша мова – це або іноземні пісні, або українськомовні пісні. Деякі цього не розуміють, деякі обурені – чому, це ж наші українські виконавці. То ми пояснюємо, що така політика закладу.

Чи будуть штрафувати порушників, пояснила директорка Департаменту юридичного забезпечення міськради Катерина Пидорич:

"Ми зараз боремося за те, аби поширювати українську мову, а не зменшувати використання мови меншин.Чи може міська влада накладати стягнення? Ні, не може, на жаль. Чи будуть контролюючі органи, і які будуть заходи реагування не визначено. Я думаю, що це питання майбутнього".

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