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Агітувала за РФ: жителька Херсона отримала підозру у колабораціонізмі
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Агітувала за РФ: жителька Херсона отримала підозру у колабораціонізмі

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Бюлетені на псевдореферендумі
"Виїзна дільниця" псевдореферендуму на ринку Херсона, 23 вересня 2022 р. Фото: скрін відео росЗМІ.

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності 59-річній жительці Херсона, яка у вересні 2022 року брала активну участь в організації та проведенні псевдореферендуму на Херсонщині.

Про це в Telegram повідомила прокуратура Херсонської області.

Херсонка агітувала за підтримку країни-агресора, коли працювала членкинею незаконно створеної "дільничної виборчої комісії", встановило слідство.

Підозрювана зі скринею для голосування у дворі багатоповерхівки збирала голоси за входження Херсонської області до складу РФ. Та вела облік громадян, які проголосували "за".

Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує ув'язнення до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше поліція затримала жительку селища Зимівник Херсонської області. Її підозрюють у колабораційній діяльності. Вона активно брала участь у псевдореферендумі про приєднання області до складу РФ.

Також СБУ затримала двох чиновниць з окупаційного "управління соцполітики Херсона". Одна з них очолила "відділ інформаційної роботи та документообігу", інша — завідувала так званим "відділом нарахувань". Обидві перебувають під вартою.

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