Прокурори передали до суду обвинувальний акт стосовно псевдодиректора захопленого російськими окупантами оборонного держаного суднобудівного підприємства "Паллада". Його підозрюють у пособництві державі-агресору, вчиненої за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури на сайті відомства.

Слідчі встановили, що підозрюваний усебічно допомагав окупаційній адміністрації. Організовував роботу незаконно створеного підприємства: зареєстрував його в окупаційних органах відповідно до законодавства РФ, відкрив рахунки у російському банку, формував штат працівників та призначав їх на посади, йдеться в повідомленні.

Херсон. Так званий "директор" захопленого заводу "Паллада" Фото: Херсонська обласна прокуратура

Так званий "директор" допоміг армії РФ переправити військову техніку та особовий склад на лівобережжя Херсонщини. Забезпечив російські війська вкраденими на українському підприємстві буксирами, баржею, плавучим краном. Чим завдав державі збитків на понад 12 млн грн, повідомила пресслужба прокуратури.

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.Також прокуратура заявила цивільний позов про відшкодування завданих державі збитків.

Раніше до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили херсонця, який "зливав" конспіративні бази Сил спецоперацій ЗСУ під час окупації міста.

Також СБУ затримала двох чиновниць з окупаційного "управління соцполітики Херсона". Одна з них очолила "відділ інформаційної роботи та документообігу", інша — завідувала так званим "відділом нарахувань". Обидві перебувають під вартою.

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