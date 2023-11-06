До 15 років ув’язнення з конфіскацією майна засудили херсонця, який "зливав" конспіративні бази Сил спецоперацій ЗСУ під час окупації міста.

Про це у Telegram повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, він за допомогою знайомої волонтерки увійшов до складу оперативно-бойової групи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Запропонував окупантам свою допомогу у проведенні розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

Він передав російським спецслужбам адреси конспіративних квартир та персональні дані членів групи CCO ЗСУ, які виконували бойові завдання на тимчасово окупованій території, йдеться у повідомленні.

Також передав спецслужбам дані волонтерки, яка допомагала українським захисникам. Окупанти утримували її у полоні впродовж 116 діб.

Його затримали у звільненому Херсоні. До вироку суду чоловік перебував під вартою.

Раніше СБУ затримала двох чиновниць з окупаційного "управління соцполітики Херсона". Одна з них очолила "відділ інформаційної роботи та документообігу", інша — завідувала так званим "відділом нарахувань". Обидві перебувають під вартою.

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