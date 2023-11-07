На Львівщині 7 листопада попрощаються із чотирма захисниками України

Сьогодні, 7 листопада, у Львові та в області прощатимуться із чотирма військовими. Андрій Партика, Володимир Гнатюк, Олександр Малінін та Володимир Москаль загинули у російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

Андрій Партика — житель села Родатичі Городоцької громади. Із початком повномасштабної російської війни чоловік став на захист України. Воїн служив у першому гранатометному відділенні другого єгерського батальйону. Захисник загинув 31 жовтня 2023 року, виконуючи бойове завдання в районі Райгородки Сватівського району Луганської області. Тоді військовий отримав мінно-вибухову травму. У Андрія Партики залишились батьки, дружина, дві дочки та сестри. Поховають воїна на місцевому кладовищі у селі Милятин, де чоловік жив зі своєю родиною.

Андрій Партика. Львівська ОВА

Володимир Гнатюк народився у місті Винники. Коли почалася повномасштабна війна, попри проблеми із здоров'ям чоловік став на захист України. Володимир увійшов до лав 42 окремої механізованої бригади оперативного командування "Захід". Військовий виконував бойові завдання на східному напрямку. У воїна залишилися мама, дружина і 15-річний син. Чин похорону військовослужбовця розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі, за пів години відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Володимира Гнатюка на Личаківському кладовищі.

Володимир Гнатюк. Львівська ОВА

Олександр Малінін — мешканець Стрия Львівської області. Наприкінці минулого року чоловік добровольцем вступив до Збройних сил. Був головним сержантом, гранатометником. Військовий загинув в результаті обстрілу на Харківщині 30 жовтня 2023 року. У воїна залишились брат, сестра, син та внуки.

Олександр Малінін. Львівська ОВА

Володимир Москаль також родом зі Стрия. Захисника призвали до лав ЗСУ 29 січня 2023 року. Чоловік був стрільцем-санітаром військової частини. Військовий загинув 18 жовтня 2023 року у Роботиному Запорізької області, виконуючи бойове завдання. У військовослужбовця залишились батько, дружина та двоє синів.

Володимир Москаль. Львівська ОВА

Чин похорону Олександра Малініна та Володимира Москаля відбудеться о 13:00 у Стрию.