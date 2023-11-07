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На Херсонщині з небезпечних районів мають вивезти ще 430 дітей
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На Херсонщині з небезпечних районів мають вивезти ще 430 дітей

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Евакуаційний автобус Херсон
Евакуаційний автобус, Херсон, 16 жовтня 2023 рік. Фото: Суспільне Херсон

З 23 населених пунктів Херсонської області, які перебувають під постійними обстрілами, треба евакуювати ще 430 дітей.

Про це в марафоні "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

"Працюємо кожен день. Працюють правоохоронці, соцзахист, місцеві громади, щоб якнайшвидше вивезти дітей. Але перш за все треба згода сімей. Зараз поки що лайтова евакуація. Ми поки не хочемо примушувати людей. Якщо найближчим часом люди не подумають про життя своїх дітей, то будемо йти іншим шляхом", — розповів Толоконніков.

За його словами, представники різних служб, їздять по населених пунктах Качкарівка, Новоберислав, Милове та вмовляють людей. Показують фото тих, хто виїхав і проживають в різних регіонах. Намагаються переконати їх зробити правильний вибір, говорить керівник пресофісу ОВА.

"У відповідь: "Як це я кину своє: корову, город, будинок. Ми: "Це ж не варте життя дітей". Обіцяють подумати. Зараз трохи переформатували евакуацію. Вивозимо дітей разом з сімʼями майже все село разом в один санаторій або місце прихистку. Тобто гуртом всіх вивозимо. Таким чином більше стали погоджуватися на евакуацію", — сказав Толоконніков.

Раніше Новокаховська МВА повідомила, що 6 листопада з села Веселе Новокаховської територіальної громади вивезли родину з двома дітьми.

За даними ОВА, станом на 4 листопада з населених пунктів Херсонської області, які перебувають під постійними обстрілами, вивезли 350 дітей, залишилось ще 450.

14 вересня 2023 року на Раді оборони Херсонської області вересня ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми з небезпечних населених пунктів.

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