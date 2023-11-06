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З Веселого на Херсонщині евакуювали родину з двома дітьми
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З Веселого на Херсонщині евакуювали родину з двома дітьми

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Евакуація з Херсонщини
Херсонщина. Поліцейські евакуювали з Веселого родину з двома дітьми, 6 листопада 2023 року Фото: Новокаховська МВА/Telegram

На Херсонщині триває евакуація родин з дітьми із територій, які перебувають у зоні бойових дій. 6 листопада з Новокаховської територіальної громади вивезли родину з двома дітьми.

Про це у Telegram повідомила Новокаховська МВА.

Людей евакуювали з села Веселе у супроводі працівників поліції, їх вдалось доправити до більш безпечного регіону. Також протягом минулого тижня правоохоронці евакуювали ще дві родини з трьома дітьми.

"Звертаємо увагу, що безпекова ситуація на звільнених територіях залишається складною. Не нехтуйте власною безпекою! Збережіть власне життя та життя своїх близьких — евакуюйтеся до більш безпечних районів", — йдеться у дописі.

Як повідомила у Facebook поліція Херсонської області, напередодні російська бомба зруйнувала будинок на вулиці евакуйованих.

Після вибуху затрясся їх дім, діти та дорослі були налякані, тому прийняли рішення виїхати та попросили про допомогу поліцейських, йдеться в повідомленні.

14 вересня 2023 року на Раді оборони Херсонської області вересня ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію родин з дітьми з небезпечних населених пунктів.

У Херсоні поліцейські евакуювали з мікрорайону Корабел жінку з 13-річним сином. 11 жовтня, з передмістя Херсона, селища Антонівки, поліція та волонтери евакуювали родину з двома дітьми.

18 жовтня 35 жителів Херсонщини евакуювались до Одеси та Львова. Вивіз людей благодійний фонд "ADRA Україна", який займається евакуацією з перших днів звільнення правобережжя. За цей час, розповіла координаторка з питань евакуації Анастасія Єгорова, виїхати у більш безпечні регіони допомогли 4500 людей.

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