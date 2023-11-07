На війні загинув Олександр Однороженко з Кіровоградщини

На фронті загинув захисник з Кіровоградської області. Це – Олександр Однороженко з Благовіщенської громади Голованівського району.

Олександр Однороженко загинув під час виконання бойового завдання на лівому березі річки Дніпро Херсонської області 3 листопада. Боєць народився 23 квітня 1980 року у селі Шамраєве Благовіщенської громади. Після навчання у місцевій школі, здобув спеціальність тракториста.

Працював у Шамраївському відділенні бурякорадгоспу, трудився у різних населених пунктах України, щоб забезпечити сім’ю. Разом із дружиною виховували чотирьох дітей. У 2019 році родина переїхала до Благовіщенського.

На службу до ЗСУ чоловіка мобілізували 13 вересня 2023 року. Інформацію про поховання Олександра Однороженка повідомлять додатково.