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На Авдіївському напрямку загинув військовий з Херсонщини Анатолій Свідов
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На Авдіївському напрямку загинув військовий з Херсонщини Анатолій Свідов

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Військовий Анатолій Свідов
Загиблий військовий Анатолій Свідов Фото: Каланчацька СВА/Facebook

На війні, захищаючи Україну, загинув військовий, житель Каланчацької громади Скадовського району Анатолій Свідов.

Про це у Facebook повідомила Каланчацька селищна військова адміністрація.

У СВА повідомили, що він віддав життя при виконанні бойового завдання 1 листопада 2023 року на Авдіївському напрямку. Військовий декілька днів не дожив до свого 36 дня народження

"Навідник-оператор БМП-1 мотопіхотного батальйону 53 окремої механізованої бригади Анатолій Свідов не лише вміло виконував накази командування, а й намагався підтримувати моральний дух у підрозділі, завжди намагався допомогти, чим міг, йдеться у повідомленні", — йдеться в повідомленні.

На Бахмутському напрямку 13 жовтня 2023 року загинув військовий, житель Львового Тягинської громади Херсонської області Віктор Семенюк. Він попав під мінометний обстріл.

Також 17 жовтня на південному напрямку у бою загинув військовий з Каховки Херсонської області Олексій Литвиненко.

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