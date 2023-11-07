На тимчасово окупованій Луганщині людям все частіше відмовляються нараховувати додатковий стаж за роботу в складних умовах. Організаціям рекомендують не приймати у людей документи та нараховувати загальний стаж.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Все частіше літні люди в окупації скаржаться на відмову в перерахунку пенсій росіянами. Навіть якщо вдалося зібрати документи, що особа працювала на підприємстві зі шкідливими умовами праці, їх можуть просто проігнорувати", — повідомив Артем Лисогор.

За словами Лисогора є свідчення, що установам та організаціям у так званій "ЛНР" рекомендують не видавати людям документи про особливі умови праці та нараховувати загальний стаж.

Очільник області додав, що у Рубіжному та Кремінній, так само як раніше у Сєвєродонецьку, скорочують обсяги видачі гуманітарної допомоги. Із листопада її зможуть отримати лише окремі списки людей. Ці обмеження повʼязані зі зменшенням обсягів поставок з РФ.

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