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На Луганщині окупанти зменшують об'єми допомоги та планують змусити людей платити за капремонт житла
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На Луганщині окупанти зменшують об'єми допомоги та планують змусити людей платити за капремонт житла

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На Луганщині окупанти зменшують об'єми допомоги та планують змусити людей платити за капремонт житла
Напис на одному із закладів Сєвєродонецька. Фото: raspisnoyredaktor

На тимчасово окупованій Луганщині росіяни зменшують кількість гуманітарної допомоги населенню та змушують жителів багатоповерхових будинків самостійно оплачувати капітальний ремонт.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Сєвєродонецьку з кожним місяцем стає все менше гуманітарної допомоги. Аби не виникало паніки, для початку росіяни почали її видавати тільки власникам російських паспортів, потім – виключно працюючим та іншим, так би мовити, окремим категоріям", — повідомив Артем Лисогор.

Очільник додав, що ці обмеження повʼязані зі зменшенням обсягів поставок з РФ.

Також за словами Лисогора окупанти планують "законодавчо" зобов'язати людей платити внески на капітальний ремонт житла. Обсяг внесків будуть визначати окремо по кожному об’єкту після стану будинку.

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