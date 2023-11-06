До 8 років тюрми засудили колишню працівницю Пенсійного фонду України, яка залишилися на окупованій території Луганської області то очолила фейкове управління "пенсійного фонду "ЛНР".

Про це повідомили в 3 управлінні ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За даними слідства, колишня головна спеціалістка ПФУ не виїхала з колективом обласного управління фонду з Луганщини на контрольовану Україною територію та почала працювати на російських окупантів.

За даними СБУ, у березні 2023 року жінка очолила незаконну структуру у Станично-Луганському районі.

"Отримала керівну посаду і зайнялася реалізацією політики російських окупантів у сфері пенсійного забезпечення".

Як повідомили в Службі безпеки, жінка переховується на тимчасово окупованій території України, її засудили заочно, наразі вона перебуває у розшуку.

СБУ повідомила їй про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Суд призначив жінці 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування чи в органах, що надають публічні послуги, строком на 15 років та з конфіскацією усього майна.

Читайте всі новини Донбасу в Telegram, Viber, Facebook, YouTube та Instagram