Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в Секторі Гази "на невизначений період" після закінчення війни проти ХАМАСу. Він також додав, що Ізраїль погодиться на припинення вогню у Гази, коли ХАМАС звільнить усіх заручників.

Про це він сказав у інтерв'ю для ABС, яке стало його першим інтерв'ю американським ЗМІ від початку війни.

"Я думаю, що Ізраїль на невизначений період буде нести загальну відповідальність за безпеку, тому що ми бачили, що відбувається, коли у нас її немає. Коли у нас немає цієї відповідальності за безпеку, ми отримуємо вибух терору з боку ХАМАСу в таких масштабах, які ми не могли собі уявити", — сказав прем’єр Ізраїлю.

Як відзначає видання The Times of Israel, протягом останніх тижнів цю позицію на умовах анонімності вислови ізраїльські офіційні особи , а тепер її озвучив сам Нетаньягу. Незрозуміло, що він має на увазі, говорячи про рівень відповідальності за безпеку, але ізраїльські чиновники наполягають на тому, що вони не бажають окупувати Газу після війни, пише видання.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена також висловилася проти такого сценарію. США попередили Єрусалим, що він, швидше за все, загрузне в Газі, якщо не почне розробляти план того, хто буде керувати анклавом, якщо йому вдасться усунути ХАМАС від влади.

Гуманітарні паузи в Секторі Гази

Також в інтерв'ю ABC News Нетаньягу запитали, чи погодиться він на заклик президента США Джо Байдена до гуманітарних пауз.

Спочатку він ухилився від відповіді, кажучи, що виступає проти більш тривалого припинення вогню на тій підставі, що це буде рівносильно капітуляції перед ХАМАСом. Але після повторного питання, він вперше натякнув на деяку гнучкість.

"З практичної точки зору, невеликі паузи — година тут, година там. У нас вони вже були. Ми перевіримо обставини (щодо додаткових пауз — ред.) для того, щоб дозволити гуманітарним вантажам прибути або нашим заручникам, окремим заручникам виїхати", — додав Нетаньягу.

Таким чином, пише The Times of Israel, він став першим ізраїльським чиновником, який підтвердив, що Єрусалим погодився на тимчасову паузу в бойових діях, щоб дозволити парі заручників, звільнених Хамасом, безпечно дістатися до кордону, про що минулого тижня повідомив офіційний представник США.

Коли Ізраїль погодиться на припинення вогню

Нетаньягу також зазначив, що він погодиться на припинення вогню, якщо ХАМАС звільнить всіх приблизно 240 заручників, які утримуються в Газі.

"Для цього має бути припинення вогню, і ми чекаємо, коли це станеться. Поки що цього не сталося", — сказав він.

Прем'єр-міністр додав, що Ізраїль має певну інформацію про те, де перебувають заручники, але відмовився її деталізувати.

На запитання про те, чи не загрожує наземна операція життю заручників, Нетаньягу відповів: "Ми беремо це до уваги".

Що відомо про вторгнення ХАМАСу в Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАСу на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні. Ізраїльський уряд 8 жовтня запровадив воєнний стан в країні.

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі 5 листопада заявив, що ізраїльські війська повністю оточили місто Газа та розділили анклав на дві частини. Водночас він додав, що ЦАХАЛ дозволить цивільним залишити північ Гази та прямувати на південь.