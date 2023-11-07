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Зустріч G7 у Токіо: глава МЗС Японії заявила, що війна в Ізраїлі не завадить підтримці України
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Зустріч G7 у Токіо: глава МЗС Японії заявила, що війна в Ізраїлі не завадить підтримці України

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Зустріч G7 у Токіо: глава МЗС Японії заявила війна в Ізраїлі не завадить підтримці України
Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава прибуває до офісу прем'єр-міністра 13 вересня 2023 року, в Токіо, Японія. Фото: AP/Eugene Hoshiko.

Міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава у вівторок, 7 листопада, заявила, що загострення конфлікту на Близькому Сході не вплине на підтримку України в її війні з Росією з боку “Групи Семи” (G7).

Про це повідомляє Reuters.

"Наша відданість продовженню суворих санкцій проти Росії та рішучій підтримці України анітрохи не похитнулася, навіть попри загострення ситуації на Близькому Сході", — заявила Камікава на пресконференції.

Вона повідомила, що G7 організовує віртуальну зустріч з Дмитром Кулебою, яка відбудеться під час зустрічі G7 у Токіо.

Країни "Групи Семи" (G7) — Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія і США —  і Європейський Союз зустрічаються в Токіо 7-8 листопада, щоб обговорити такі питання, як війна Росії в Україні та війна в Ізраїлі.

Як пише Reuters, країни G7 визнають, що Росія розраховує на ведення війни в Україні у довгостроковій перспективі, і це вимагає тривалої військової та економічної підтримки Києва. Про це заявив високопоставлений американський чиновник після зустрічі міністрів закордонних справ країн блоку у вересні.

Зазначається, що група перебуває в авангарді санкцій проти Росії відтоді, як Москва повномасштабно вторглася в Україну в лютому 2022 року.

В рамках останнього кроку, спрямованого на економічний тиск на Росію, група зважує пропозиції щодо запровадження санкцій на російські алмази.

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