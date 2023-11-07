622 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 7 листопада, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ протягом доби атакували з авіації Берислав Херсонської області. Також з артилерії обстріляли Зеленівку та Херсон.
- Армія РФ завдала удару по Томиній Балці на Херсонщині, поцілила в будинок. Внаслідок обстрілу поранений чоловік. Його шпиталізували з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.
- Армія РФ вкотре обстріляла Херсонський район. Російські снаряди поцілили по Зеленівці. Поранені троє людей, двох з них — ушпиталили.
- До 15 років ув’язнення засудили херсонця, який "зливав" конспіративні бази Сил спецоперацій ЗСУ під час окупації міста. Також "видав" дані волонтерки, яка допомагала українським захисникам. Окупанти утримували її у полоні 116 діб.
- Полковника ФСБ РФ підозрюють у жорстокому поводженні з цивільними на Херсонщині. За його наказами, навесні 2022 року військові РФ ув’язнювали жителів Каховського району. Їх тримали у захопленому відділку поліції Нової Каховки, людей били та катували електричним струмом.
- Поліція евакуювала з Веселого Херсонської області родину з двома дітьми. Напередодні російська бомба зруйнувала одну з осель на їх вулиці — батьки прийняли рішення виїхати до більш безпечного регіону.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
На Херсонському напрямку армія РФ обстріляла протягом доби чотири населені пункти
Протягом минулої доби на Херсонському напрямку російські військові завдали авіаційного удару по Тягинці. З артилерії обстріляли Берислав, Іванівку, Тягинку та Херсон, повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
"Було дуже гучно, багато диму. Почули, як на дах падають уламки та б'ється скло". Херсонці розповіли про обстріл РФ
Військові РФ вчергове завдали ударів по Херсону з різного виду озброєння. Під обстрілами також були й інші населені пункти правобережжя. Поцілили у житлові будинки, медзаклад, дитячий садок, складське приміщення.
Херсонська область - повітряна тривога!
На 8 листопада Херсонський центр крові особливо потребує донорів трьох груп
Херсонський обласний центр крові на 8 листопада потребує донорів усіх груп, особливо — першої, третьої позитивної та четвертої негативної. Кров необхідна важкохворим та пораненим внаслідок російських обстрілів людям. На донорів чекають з 8 до 13 години, за адресою: Миколаївське шосе, 7.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Підтримав окупацію Херсона: за колабораціонізм судитимуть місцевого жителя
У Херсоні судитимуть місцевого жителя за колабораціонізм. Чоловік під час окупації публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Про це у Telegram повідомила поліція Херсонської області.
За даними слідства, 77-річний житель Корабельного району Херсона після окупації міста неодноразово публічно виступав перед жителями багатоповерхівки, в якій мешкає, та іншими перехожими зі промовами "Росія тут назавжди", "Херсон завжди був російським" тощо.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
СБУ викрила автоперевізника, який під час окупації працював на так званий "Мінтранспорту РФ"
Служба безпеки України викрила автоперевізника, який під час окупації працював на так званий "Мінтранспорту РФ". Він "зареєстрував" компанію у псевдоадміністрації та отримав від її представників "дозвіл" на здійснення міжміських перевезень.
Підозрюваний регулярно відраховував податки та збори до російського бюджету. Після деокупації він втік до Кривого Рогу, де його викрили правоохоронці. Наразі він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомила у Telegram СБУ.
На Херсонщині — ракетна небезпека
Ракетна небезпека у Херсонській області, повідомили у Telegram Повітряні Сили ЗСУ.
Херсонська область - повітряна тривога!
Так званого "інспектору відділу безпеки" Дарʼївської колонії затримали на Вінничині
У Могилів-Подільському Вінницької області затримали колишнього інспектора Дарʼївської виправної колонії. Під час окупації Херсону він співпрацював з російськими військами, а потім втік на Вінниччину та оформив статус переселенця.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Так званому "інспектору відділу безпеки" колонії оголосили про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Війська РФ вдруге обстріляли підприємство у Херсоні
МВА показала наслідки влучання у склади у Херсоні. Російські війська вдруге за вісім днів вдарили по одному і тому підприємству. Постраждалих немає.
Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс "Оса", артилерійську установку та 31 військового РФ
Українські військові протягом доби знищили зенітно-ракетний комплекс "Оса", артилерійську установку, реактивну систему залпового вогню "Град", шість гармат, станцію радіоелектронної боротьби, п'ять авто та безпілотник. Також ліквідували 31 російського військового, повідомили Сили оборони півдня.
У Бериславі керованими авіабомбами пошкоджені щонайменше 15 будинків
У Бериславі керованими авіабомбами пошкоджені щонайменше 15 будинків, комбінат, адміністративна будівля. Поліція показала наслідки обстрілів міста минулої доби. Про це у Telegram повідомила поліція Херсонської області.
Механічні пошкодження отримав службовий автомобіль поліцейських, працівники не постраждали.
Отримала підозру у колабораціонізмі: жителька Херсона агітувала на псевдореферендумі
Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності жительці Херсона, членкині незаконно створеної під час псевдореферендуму "ДВК", яка проводила агітаційну роботу щодо підтримки країни-агресора. Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.
Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує ув'язнення до 10 років з конфіскацією майна.
У Херсоні попрощалися із загиблим бійцем Сергієм Мігілєм
Сьогодні 7 листопада у Херсоні попрощалися з 35-річним військовим Сергієм Мігілєм. Старший солдат 124-та окремої бригади територіальної оборони помер після отриманих у бою поранень.
Очолював при окупантах "Очолив" захоплене суднобудівне підприємство у Херсоні: за пособництво РФ судитимуть місцевого жителя
За пособництво державі-агресору судитимуть жителя Херсона, який обійняв псевдопосаду директора захопленого оборонного державного суднобудівного підприємства, перейменоване у так зване "Государственное унитарное предприятие "Паллада".
Про це повідомила Херсонська облпрокуратура.
За даними слідства, він організовував роботу незаконно створеного підприємства, зареєстрував його в окупаційних органах відповідно до законодавства РФ, відкрив рахунки у російському банку, формував штат працівників.
Також забезпечив війська РФ буксирами, баржами, плавучим краном для переправлення військової техніки та особового складу окупаційних військ на лівобережжя Херсонської області. Чим завдав державі збитків на понад 12 млн грн.
Прокурором в інтересах держави заявлено цивільний позов про відшкодування завданих кримінальним правопорушенням збитків на вказану суму.
Йому загрожує до 12 років ув'язнення.
У Херсоні на 97% готові до опалювального сезону — ОВА
У Херсоні на 97 % готові запустити теплопостачання, 14 тисяч домогосподарств населених пунктів Херсонської області забезпечать дровами.
Про це в марафоні "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
"Стовідсотково ця зима пройде краще. Тому що рік тому, коли звільнили Херсон, тут зовсім нічого не було. Росіяни, коли відійшли, підірвали все. Тому була важка зима. У Херсоні на 97% ми готові по опаленню, до запуску. Також заплановано підвіз дров в 14 тисяч домогосподарств, яким потрібна допомога, де нема світла або газу. Ми це плануємо, щоб зима пройшла набагато краще і люди були в теплі", — сказав Толоконніков.
На Херсонщині з небезпечних районів мають вивезти ще 430 дітей
З 23 населених пунктів Херсонської області, які перебувають під постійними обстрілами, треба евакуювати ще 430 дітей.
Про це в марафоні "Єдині новини" повідомив керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
"Працюємо кожен день. Працюють правоохоронці, соцзахист, місцеві громади, щоб якнайшвидше вивезти дітей. Але перш за все треба згода сімей. Зараз поки що лайтова евакуація. Ми поки не хочемо примушувати людей. Якщо найближчим часом люди не подумають про життя своїх дітей, то будемо йти іншим шляхом", — розповів Толоконніков.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
Війська РФ пустили КАБи у напрямку Тягинської громади
Російська авіація випустила КАБи у напрямку Тягинської громади, повідомив керівник РВА Літвінов.
На Авдіївському напрямку загинув військовий з Херсонщини Анатолій Свідов
1 листопада 2023 року при виконанні бойового завдання на Авдіївському напрямку загинув житель Каланчака навідник-оператор БМП-1 мотопіхотного батальйону 53 окремої механізованої бригади Анатолій Свідов.
Про це повідомила Каланчацька селищна військова адміністрація Скадовського району.
Херсонська область - повітряна тривога!
Наслідки чергового обстрілу Антонівки - Мрочко
Керівник МВА Мрочко показав наслідки чергового обстрілу Антонівки Херсонської громади.
В Одесі до дня звільнення Херсона чекають донорів
До дня звільнення Херсона Одеська обласна станція переливання крові запрошує долучитися до донорства. З 8 по 10 листопада чекають херсонців, які вимушено переїхали до Одеси за адресою: провулок Бісквітний, будинок 2/3.
Росіяни мінують критичну інфраструктуру на ТОТ Херсонщини
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські військові закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.
Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати, йдеться в повідомленні.
Російські війська кілька разів за ніч та зранку обстріляли Херсон
Армія РФ вночі та зранку кілька разів била по житлових кварталах Херсонської міської громади. Інформації по постраждалих немає, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Армія РФ 84 рази вдарила по Херсонщині: поранені шестеро людей
Російські війська упродовж доби 84 рази обстріляли Херсонщину. Влучили у медичний заклад у Херсоні, підприємство харчової промисловості у Херсонському районі та житлові квартали населених пунктів області. Шестеро людей поранені, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.