СБУ викрила автоперевізника, який під час окупації працював на так званий "Мінтранспорту РФ"

Служба безпеки України викрила автоперевізника, який під час окупації працював на так званий "Мінтранспорту РФ". Він "зареєстрував" компанію у псевдоадміністрації та отримав від її представників "дозвіл" на здійснення міжміських перевезень.

Підозрюваний регулярно відраховував податки та збори до російського бюджету. Після деокупації він втік до Кривого Рогу, де його викрили правоохоронці. Наразі він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі, повідомила у Telegram СБУ.