НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Мін'юст подав позов до антикорупційного суду про застосування санкцій до ексгендиректора Сумського НВО
САНКЦІЇРегіони

Мін'юст подав позов до антикорупційного суду про застосування санкцій до ексгендиректора Сумського НВО

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

6 листопада Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до ексгендиректора Сумського НВО Володимира Лук'яненка та його сина Володимира Лук'яненка, Германа Цоя, а також АТ "Групи ГМС".

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції.

Позов передбачений пунктом 1-1Стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", йдеться на сайті Мін'юсту.

Третіми особами без самостійних вимог на стороні відповідачів вказано 29 юридичних та фізичних осіб. Серед них Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш", Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання (колишній завод ім. Фрунзе), Завод обважнених бурильних та ведучих труб, СМНВО-Інжиніринг, готельний комплекс "Ювілейний", ТОВ "Котельня північного промислового вузла", ТОВ "Кусум Фарм".

На сайті Міністерства йдеться про те, що зазначені юридичні та фізособи здійснюють вплив на виробників насосного обладнання для нафтогазового комплексу, енергетики, ЖКГ та водного господарства, у тому числі на території України та РФ.

Також зазначені особи та підприємства сприяють забезпеченню безперебійного функціонування військово-промислового комплексу Росії – сплачують податки до державного бюджету РФ у значних розмірах та постачають засоби та знаряддя для ремонту військової та спецтехніки на користь військових частин та підприємств РФ.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компаній, пов'язаних з російським олігархом Фрідманом
Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти компаній, пов'язаних з російським олігархом Фрідманом
Фінляндія
Фінляндія арештувала нерухомість бізнесмена, пов’язаного з оборонним сектором РФ
Фінляндія арештувала майно підсанкційного бізнесмена РФ Бориса Альошина
Фінляндія арештувала 2 маєтки підсанкційного бізнесмена РФ загальною вартістю €2,5 млн
У Великій Британії 127 бізнесів порушували санкції проти РФ
Порушували санкції проти Росії: 127 бізнесів самі повідомили британському уряду про порушення
На початок