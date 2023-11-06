6 листопада Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції до ексгендиректора Сумського НВО Володимира Лук'яненка та його сина Володимира Лук'яненка, Германа Цоя, а також АТ "Групи ГМС".

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції.

Позов передбачений пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції", йдеться на сайті Мін'юсту.

Третіми особами без самостійних вимог на стороні відповідачів вказано 29 юридичних та фізичних осіб. Серед них Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування "Насосенергомаш", Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання (колишній завод ім. Фрунзе), Завод обважнених бурильних та ведучих труб, СМНВО-Інжиніринг, готельний комплекс "Ювілейний", ТОВ "Котельня північного промислового вузла", ТОВ "Кусум Фарм".

На сайті Міністерства йдеться про те, що зазначені юридичні та фізособи здійснюють вплив на виробників насосного обладнання для нафтогазового комплексу, енергетики, ЖКГ та водного господарства, у тому числі на території України та РФ.

Також зазначені особи та підприємства сприяють забезпеченню безперебійного функціонування військово-промислового комплексу Росії – сплачують податки до державного бюджету РФ у значних розмірах та постачають засоби та знаряддя для ремонту військової та спецтехніки на користь військових частин та підприємств РФ.

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