ПАР відкликала дипломатів з Ізраїлю

Південно-Африканська республіка відкликає дипломатів з Ізраїлю, щоб оцінити двосторонні відносини на тлі зростання кількості втрат серед цивільного населення під час війни з палестинським угрупованням ХАМАС.

Про це заявила міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор, повідомляє Reuters.

Вона зазначила, що повернення дипломатів є "нормальною практикою". Водночас міністерка наголосила, що відкликання дипломатів проводять для того, щоб визначити, "чи є у потенціал для надання допомоги, і чи справді можна підтримувати подальші відносини за будь-яких умов".

Зазначається, що ПАР не має посла в Ізраїлі.

За словами міністра закордонних справ, ПАР "вкрай стурбована тяглими вбивствами дітей і невинних цивільних осіб" на палестинській території.

"Ми вважаємо, що характер відповіді Ізраїлю став колективним покаранням", — сказала вона, додавши, що країна продовжуватиме закликати до повного припинення вогню в Палестині.

Що відомо про відкликання послів з Ізраїлю

1 листопада Йорданія відкликала свого посла в Ізраїлі через операцію ЦАХАЛу в секторі Гази і попросила Єрусалим не повертати свого посла в Амман.

Раніше Чилі відкликала свого посла в Ізраїлі через "порушення Ізраїлем міжнародного гуманітарного права в секторі Гази", Колумбія викликала свого посла в Ізраїлі на консультацію, а Болівія оголосила про розрив дипломатичних відносин з Тель-Авівом.

4 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Газі. Туреччина відкликала свого посла в Ізраїлі на знак протесту проти "триваючих бомбардувань обложеного Сектора Гази". При цьому Ердоган заявив, що Туреччина не розриває дипломатичних відносин з Ізраїлем.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю відреагували на відкликання Туреччиною свого посла, назвавши це, "ще одним кроком турецького президента, який стоїть на боці ХАМАСу".

Що відомо про вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектора Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію.

Світові лідери засудили атаку ХАМАСу на Ізраїль, зокрема свою солідарність із народом Ізраїлю висловили в Європейському союзі та Україні. Ізраїльський уряд 8 жовтня запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектора Гази.

Того ж дня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю.

27 жовтня речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари у Секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 28 жовтня повідомив, що другий етап війни проти ХАМАСу розпочався напередодні ввечері.

Речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі 2 листопада заявив, що наземні сили повністю оточили місто Газа.