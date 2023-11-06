НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Житомирське "Полісся" в матчі УПЛ зіграло унічию із ФК "Кривбас"
ФУТБОЛУПЛСПОРТРегіони

Житомирське "Полісся" в матчі УПЛ зіграло унічию із ФК "Кривбас"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Житомирське "Полісся" в матчі УПЛ зіграло унічию із ФК "Кривбас"
Житомирське "Полісся" в матчі УПЛ зіграло унічию із ФК "Кривбас". Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: ФК "Полісся"

В одному із центральних матчів 13-го туру УПЛ житомирське "Полісся" зіграло унічию із криворізьким "Кривбасом" із рахунком 1:1.

Матч проходив на центральному стадіоні Житомира. Розпочавшись вчасно, о 15.00, уже через п'ять хвилин поєдинок був перерваний через повітряну тривогу, яка охопила вже всю територію України і тривала майже півтори години.

Перший тайм

Після повернення на поле гравці "Полісся" взяли ініціативу і тримали м’яч у себе.

На 31 хвилині був небезпечний момент біля воріт — м’яч поцілив у штангу.

На 39 хвилині матчу футболісти "Кривбасу" відкрили рахунок матчу. В результаті перший тайм закінчився 1:0 на користь гостей Житомира.

Другий тайм

На початку другого тайму суддя призначив пенальті, але потім це рішення скасували, з’ясувавши, що центральний захисник клубу "Кривбасу" Данило Безкоровайний не грав рукою.

На 54 хвилині матчі із подачі гравця житомирської команди Бені Макуана Артем Козак забиває гол у ворота суперника — рахунок 1:1.

До загального часу гри додали чотири хвилини.

У компенсований час був небезпечний момент біля воріт "Полісся", але Денис Бойко відбив м’яч.

У результаті матч закінчився внічию — 1:1.

У післяматчевому коментарі тренер команди "Полісся" Володимир Книш сказав, що житомирянам вдалося не дати "Кривбасу" зіграти на швидких атаках.

"Кривбас" швидко переходить з оборони в атаку, а з нашим навантаженням важко цьому протистояти. Але хлопці з "Полісся" виконали завдання і не дали "Кривбасу" розбігтися. Я вважаю, що рахунок справедливий", — сказав Володимир Книш.

На матчі був присутній головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Житомир
Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: ФК "Полісся"

В Українській Прем'єр-лізі перед початком матчу між командами «Полісся» і «Кривбас» обидві ці команди посідали перші два місця в турнірній таблиці.

Як раніше писало Суспільне, футбольний клуб "Полісся" вийшов у півфінал Кубка України. 2 листопада житомиряни в серії післяматчевих пенальті перемогли "Олександрію" із Кіровоградщини.

Підписуйтеся, читайте, дивіться головні новини Житомирщини на наших платформах:

Telegram | Instagram | Viber | Facebook | YouTube

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
УЄФА передала освітлення для черкаського стадіону безоплатно
УЄФА передала освітлення для черкаського стадіону безоплатно
&quot;Дніпро-1&quot; мінімально здолав &quot;Олександрію&quot; у матчі, який переривали тричі
"Дніпро-1" мінімально здолав "Олександрію" у матчі, який переривали тричі
&quot;Рух&quot; проти &quot;Оболоні&quot;. Матч у Львові завершився нічиєю
"Рух" проти "Оболоні". Матч у Львові завершився нічиєю
Матч Верес-Зоря
Рівненський Верес зіграв унічию з луганською Зорею
На початок