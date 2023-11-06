Житомирське "Полісся" в матчі УПЛ зіграло унічию із ФК "Кривбас"

В одному із центральних матчів 13-го туру УПЛ житомирське "Полісся" зіграло унічию із криворізьким "Кривбасом" із рахунком 1:1.

Матч проходив на центральному стадіоні Житомира. Розпочавшись вчасно, о 15.00, уже через п'ять хвилин поєдинок був перерваний через повітряну тривогу, яка охопила вже всю територію України і тривала майже півтори години.

Перший тайм

Після повернення на поле гравці "Полісся" взяли ініціативу і тримали м’яч у себе.

На 31 хвилині був небезпечний момент біля воріт — м’яч поцілив у штангу.

На 39 хвилині матчу футболісти "Кривбасу" відкрили рахунок матчу. В результаті перший тайм закінчився 1:0 на користь гостей Житомира.

Другий тайм

На початку другого тайму суддя призначив пенальті, але потім це рішення скасували, з’ясувавши, що центральний захисник клубу "Кривбасу" Данило Безкоровайний не грав рукою.

На 54 хвилині матчі із подачі гравця житомирської команди Бені Макуана Артем Козак забиває гол у ворота суперника — рахунок 1:1.

До загального часу гри додали чотири хвилини.

У компенсований час був небезпечний момент біля воріт "Полісся", але Денис Бойко відбив м’яч.

У результаті матч закінчився внічию — 1:1.

У післяматчевому коментарі тренер команди "Полісся" Володимир Книш сказав, що житомирянам вдалося не дати "Кривбасу" зіграти на швидких атаках.

"Кривбас" швидко переходить з оборони в атаку, а з нашим навантаженням важко цьому протистояти. Але хлопці з "Полісся" виконали завдання і не дали "Кривбасу" розбігтися. Я вважаю, що рахунок справедливий", — сказав Володимир Книш.

На матчі був присутній головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Житомир, 6 листопада 2023 року. Фото: ФК "Полісся"

В Українській Прем'єр-лізі перед початком матчу між командами «Полісся» і «Кривбас» обидві ці команди посідали перші два місця в турнірній таблиці.

Як раніше писало Суспільне, футбольний клуб "Полісся" вийшов у півфінал Кубка України. 2 листопада житомиряни в серії післяматчевих пенальті перемогли "Олександрію" із Кіровоградщини.

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