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В Ужгороді вшанували пам'ять полеглих захисників 128 Закарпатської бригади
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В Ужгороді вшанували пам'ять полеглих захисників 128 Закарпатської бригади

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В Ужгороді вшанували пам'ять полеглих захисників 128 Закарпатської бригади
Вероніка Мороз/Суспільне Ужгород

В Ужгороді на площі Театральній 6 листопада о 18:30 вшанували пам'ять полеглих захисників 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Люди підходили на площу, несли квіти й палили свічки та лампадки.

Організували захід "Творчі волонтери Ужгорода" та "Рух підтримки закарпатських військових".

"Це наша не перша акція покладання свічок. Ми робили таку ж акцію, коли сталася трагедія в Оленівці. Тоді, правда, було набагато менше людей. Зараз вирішили сповістити людей, бо знаємо, що це горе не залишає байдужим нікого. Вражає кількість людей, яка відгукнулася. Це дуже цінно та важливо, що ми знаходимо у собі сили приходити на такі зустрічі", — розповіла представниця організації "Творчі волонтери Ужгорода" Юлія Дуб.

В Ужгороді вшановують пам'ять полеглих захисників 128 Закарпатської бригади
Ужгородська міська рада/Facebook

На заході священники різних конфесій провели спільну молитву. Присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

"Вся Театральна площа щільно забита людьми, тому наразі важко визначити кількість людей, які сьогодні ввечері прийшли вшанувати пам'ять наших захисників. Відгукнулись багато священників різних конфесій, тому ми не могли залишити цей захід без спільної молитви, щоб помолитися і за душі наших Героїв, і за тих захисників, які досі ризикують своїм життям на полі бою", — додала волонтерка.

В Ужгороді вшановують пам'ять полеглих захисників 128 Закарпатської бригади
Ужгородська міська рада/Facebook

Що відомо:

3 листопада у прифронтовому селі на Запоріжжі російська ракета поцілила по скупченню військових 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, яких зібрали та вишикували для урочистостей до Дня ракетних військ та артилерії. Є загиблі та поранені серед військових.

Закарпатська 128-ма бригада підтвердила загибель 19 військових унаслідок російського ракетного удару у Запорізькій області 3 листопада.

На Закарпатті 6 листопада оголосили триденну жалобу за загиблими військовими 128 бригади.

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