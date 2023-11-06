Російська армія атакувала Томину Балку на Херсонщині: є поранений

6 листопада російська армія завдала удару по Томиній Балці Білозерської громади Херсонської області. Поцілила у житловий будинок.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок обстрілу поранений чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Наразі потерпілий знаходиться у лікарні.

Російські війська упродовж 5 листопада випустили з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації по Херсонській області 640 снарядів, по Херсону — 58.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, минулої доби по населених пунктах області скинули 87 російських авіабомб. Це найбільша кількість КАБ за увесь час.

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