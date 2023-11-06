НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Російська армія атакувала Томину Балку на Херсонщині: є поранений
ОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуТОП РЕГІОНІВРегіони

Російська армія атакувала Томину Балку на Херсонщині: є поранений

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Будинки розбиті снарядами Херсонщина
Херсонщина, вирва від російського снаряду біля зруйнованих обстрілами будинків, 18 жовтня 2023 р. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

6 листопада російська армія завдала удару по Томиній Балці Білозерської громади Херсонської області. Поцілила у житловий будинок.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок обстрілу поранений чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Наразі потерпілий знаходиться у лікарні.

Російські війська упродовж 5 листопада випустили з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації по Херсонській області 640 снарядів, по Херсону — 58.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, минулої доби по населених пунктах області скинули 87 російських авіабомб. Це найбільша кількість КАБ за увесь час.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
Обстріл 4 листопада
Грошову допомогу виплатять жителям Полтавщини, які постраждали від російських обстрілів
Армія РФ двічі поцілила по цивільній інфраструктурі Запорізького району
Військові РФ завдали два ракетних удари по території Запорізького району
Російські обстріли Херсона
"Було дуже гучно, багато диму. Почули, як на дах падають уламки та б'ється скло". Херсонці розповіли про обстріл РФ
Відновлення дев'ятиповерхівки на Північній Салтівці у Харкові: коли почнеться капремонт
Відновлення дев'ятиповерхівки на Північній Салтівці у Харкові: коли почнеться капремонт
На початок