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Армія РФ за добу 132 рази обстріляла Херсонщину: поранені восьмеро людей
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Армія РФ за добу 132 рази обстріляла Херсонщину: поранені восьмеро людей

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Обстріляні адмінбудівлі у Бериславі
Херсонщина, зруйновані КАБами адмінбудівлі у Бериславі, 31 жовтня 2023 р. Фото: Поліція Херсонської області/Facebook

Російські війська упродовж 5 листопада випустили з мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, дронів та авіації по Херсонській області 640 снарядів, по Херсону — 58.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом армія РФ здійснила 132 обстріли. Також завдала ракетного удару по Херсону, йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у магазин у Бериславі, приватні підприємства у Херсоні, житлові квартали населених пунктів області. Восьмеро людей поранені, повідомив Прокудін.

Також він поінформував, що близько 20:30 5 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по середмістю Херсона. Пошкоджені багатоповерхівки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

У Силах оборони півдня повідомили, що російська армія вдарила по Херсону протирадіолокаційною ракетою Х-31П. Вона пошкодила п'ятиповерховий житловий будинок. Інформації про постраждалих немає.

Внаслідок влучання російської ракети в п'ятиповерхівку у Херсоні багато руйнувань довкола, повідомив в марафоні "Суспільне. Спротив" керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

"Зруйнована багатоповерхівка і довкола в радіусі 400 метрів повибивало шибки. Сьогодні будемо займатися закриванням шибок і допомогою населенню. Немає інформації, щоб постраждав хтось із людей внаслідок цього ракетного удару", — сказав він.

Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко написав у Telegram, що російські війська обстрілювали Центральний район Херсона протягом ночі з 5 на 6 листопада. Пошкоджені квартири та приватні будинки.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, в ніч на 6 листопада російська армія випустила по Бериславу та селу Кринки на Херсонщині 12 авіабомб. Всього за минулу добу по населених пунктах області скинули 87 російських авіабомб. Це найбільша кількість КАБ за увесь час.

Що відомо про обстріли Херсонщини 5 листопада 2023 року

Упродовж доби на Херсонському напрямку російські військові завдали авіаударів в районах населених пунктів Республіканець, Львове, Тягинка та з артилерії обстріляли Херсон.

Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку біля продуктового магазину у Бериславі на Херсонщині. Поранені двоє людей, їх ушпиталили.

Російські війська завдали чергового удару по Херсону. Обстріляли Корабельний район Херсона. Поранені жінка та троє чоловіків. Всі перебувають в лікарні, їх стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Також військові РФ обстріляли Дніпровський район Херсона. Поцілили у житловий будинок — снаряди зруйнували другий поверх. Поранений 61-річний чоловік.

Після атаки російської авіації на території сільської школи Дар'ївської громади Херсонщини виникла пожежа — її загасили рятувальники. Внаслідок влучання авіабомби в будівлі обвалилось перекриття. Окрім школи, пошкоджені шість приватних будинків.

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