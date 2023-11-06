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Чи може бути в Україні епідемія гепатиту А? — Пояснює МОЗ
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Чи може бути в Україні епідемія гепатиту А? — Пояснює МОЗ

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Гепатит А
Тест на гепатит А. Фото ілюстративне: Unsplash

В Україні випадки гепатиту А щороку фіксуються у різних областях. Нині спалах гепатиту А фіксується лише на Вінниччині, а в інших регіонах спостерігаються поодинокі випадки. Загалом по країні епідеміологічний зв'язок між ними не встановлений.

Про це заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Випадки гепатиту А фіксуються на території України щороку в різних областях. Гепатит А має сезонність та зазвичай проявляється у холодну пору року. Наприклад, у 2022 році було зафіксовано 281 випадок. Здебільшого випадки не мають спільного епідеміологічного звʼязку, тобто одного спільного джерела інфікування, як зараз", — сказав він.

Як зазначили у МОЗ, станом на 6 листопада, випадки гепатиту А крім Вінниччини, зафіксовані в таких областях:

  • Тернопільська (1 випадок),
  • Закарпатська (11 випадків),
  • Дніпропетровська (3 випадки).

Також протягом жовтня було зафіксовано 12 випадків гепатиту А в Івано-Франківській області. В осередках проведено епідрозслідування та остаточна дезінфекція.

За словами Кузіна, кожен випадок окремо розслідують фахівці центрів контролю та профілактики хвороб — вивчають як джерело зараження, так і проводять аналіз контактного кола осіб, хто міг бути "переносником" вірусу або потенційно може бути інфікованим. Таким чином встановлюють обставини захворювання і локалізують подальше поширення вірусу.

"Загалом по країні за результатами проведення епідрозслідувань випадків захворювань на вірусний гепатит А не встановлено епідеміологічного зв’язку між випадками захворювань в різних областях", — сказав він.

Ситуація на Вінниччині

За даними МОЗ, у період з 17 жовтня по 6 листопада на Вінниччині лабораторно підтверджено 245 випадків гепатиту А. 182 людини потрапили до лікарень: 128 (серед яких 24 дитини) пройшли лікування та виписані, ще 54 пацієнти залишаються у медзакладах.

У відповідь на спалах вірусного гепатиту А на Вінниччині було посилено протиепідемічні заходи, зокрема тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках та ярмарках. Також фахівці Центру контролю та профілактики хвороб провели додаткові перевірки на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням мешканців, харчами та іншими епідемічно небезпечними сферами. Окрім того, посилено дезінфекцію водопровідних мереж.

"В ході розслідування спалаху епідеміологи паралельно відпрацьовують всі можливі припущення щодо ймовірних джерел інфекції. Силами Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України в області було обстежено майже 80% працівників в епідемічно небезпечних типах виробництва. Ця робота має завершитись цього тижня", — сказав Кузін.

За його словами, попередньо не виявлено спільного джерела інфікування і, оскільки зараз переважає контактно-побутовий шлях передачі, впроваджено вакцинацію осіб з кола близьких до хворих контактів, медичних працівників, це дозволяє зупинити поширення та локалізувати передачу інфекції.

"Кількість як госпіталізованих, так і нових випадків на Вінниччині зменшується, що говорить про ефективність протиепідемічних заходів та контроль над спалахом", — зазначив головний державний санлікар.

На рівні області у відповідь на спалах гепатиту А було доставлено понад дві тисячі доз вакцини. Наразі вона передбачена для медиків, контактних осіб, дітей та створення резерву. На Вінниччині проти вірусного гепатиту А вже вакциновано 597 людей,  серед яких 549 медиків та 48 контактних осіб (рідних та близьких пацієнтів з підтвердженим діагнозом).

Загалом у Вінницькій області з 17 жовтня по 5 листопада було відібрано 337 проб води для лабораторного дослідження, обстежено 780 працівників епідемічно небезпечних сфер (ринки, підприємства, які виготовляють продукцію масового вживання).

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