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Наказав ув'язнити та катувати жителів Каховського району Херсонщини. Полковнику ФСБ РФ оголосили про підозру
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Наказав ув'язнити та катувати жителів Каховського району Херсонщини. Полковнику ФСБ РФ оголосили про підозру

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Наказав ув'язнити та катувати жителів Каховського району Херсонщини. Полковнику ФСБ РФ оголосили про підозру
ФСБ Росії. Фото: Depositphotos

Полковника Федеральної служби безпеки Росії підозрюють у жорстокому поводженні з цивільними жителями Херсонської області. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, навесні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Каховського району, 42-річний полковник віддавав накази про ув’язнення та катування мирних людей. Їх тримали у приміщенні захопленого відділку поліції у Новій Каховці та піддавали тортурам.

"Затриманих били, погрожували їм вбивством. Для отримання потрібної інформації до жителів регіону застосовували електричний струм. Її утримували в антисанітарних умовах без належної медичної допомоги, також не давали у достатній кількості воду та їжу", — йдеться у дописі.

Раніше СБУ затримала двох чиновниць з окупаційного "управління соцполітики Херсона". Одна з них очолила "відділ інформаційної роботи та документообігу", інша — завідувала так званим "відділом нарахувань". Обидві перебувають під вартою.

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