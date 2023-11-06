Лауреатка Нобелівської премії миру, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді у понеділок, 6 листопада, розпочала голодування у в’язниці. Серед причин голодування — те, що їй разом із іншими ув'язненими не надають медичну допомогу, а також протест проти обов'язкового носіння хусток жінками в країні.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на групу підтримки правозахисниці.

Про голодування Мохаммаді повідомила своїй родині в листі, надісланому з в'язниці. У ньому йдеться про те, що вона та її адвокат упродовж кількох тижнів домагалися переведення правозахисниці о спеціалізованої лікарні для лікування серця і легенів.

У повідомленні не уточнювалося, на які саме захворювання страждає Мохаммаді. При цьому відомо, що їй робили ехокардіограму серця.

"Наргес сьогодні оголосила голодування... на знак протесту проти двох речей. Це політика Ісламської Республіки щодо затримки і нехтування медичною допомогою хворим ув'язненим, що призводить до втрати здоров'я і життя людей. А також політика "смерті" або "обов'язкового хіджабу" для іранських жінок", — йдеться у заяві.

У ній додається, що Ісламська Республіка несе відповідальність за все, що трапиться з правозахисницею.

Як пише агенція, наразі іранські офіційні особи та підконтрольна державі телевізійна мережа на момент публікації не визнали голодування Мохаммаді, що є звичайною практикою у випадках з активістами в Ірані. Місія Ірану в ООН також на той час не відповіла на запит про коментар.

Що відомо про присудження Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді

Нобелівський фонд у п'ятницю, 6 жовтня, оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2023 року. Премію отримала Наргес Мохамаді з Ірану за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх.

"Наргес Мохаммаді — жінка, правозахисниця і борець за свободу. Її відважна боротьба за свободу вираження поглядів і право на незалежність коштувала їй величезних особистих жертв. Загалом іранський режим заарештовував її 13 разів, п'ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув'язнення та 154 ударів батогом. Наргес Мохаммаді досі перебуває у в'язниці", — сказала очільниця норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен, яка оголосила лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року.