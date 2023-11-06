НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Лауреатка Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді оголосила голодування у в'язниці
ІРАНПРАВА ЛЮДИНИНобелівська преміяПОЛІТИКАПодіїСвітПолітикаЛюди

Лауреатка Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді оголосила голодування у в'язниці

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Лауреатка Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді оголосила голодування у в'язниці
Іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді на зустрічі з питань прав жінок у Тегерані, Іран, 27 серпня 2007 року. Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Лауреатка Нобелівської премії миру, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді у понеділок, 6 листопада, розпочала голодування у в’язниці. Серед причин голодування —  те, що їй разом із іншими ув'язненими не надають медичну допомогу, а також протест проти обов'язкового носіння хусток жінками в країні.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на групу підтримки правозахисниці.

Про голодування Мохаммаді повідомила своїй родині в листі, надісланому з в'язниці. У ньому йдеться про те, що вона та її адвокат упродовж кількох тижнів домагалися переведення правозахисниці о спеціалізованої лікарні для лікування серця і легенів.

У повідомленні не уточнювалося, на які саме захворювання страждає Мохаммаді. При цьому відомо, що їй робили ехокардіограму серця.

"Наргес сьогодні оголосила голодування... на знак протесту проти двох речей. Це політика Ісламської Республіки щодо затримки і нехтування медичною допомогою хворим ув'язненим, що призводить до втрати здоров'я і життя людей. А також політика "смерті" або "обов'язкового хіджабу" для іранських жінок", — йдеться у заяві.

У ній додається, що Ісламська Республіка несе відповідальність за все, що трапиться з правозахисницею.

Як пише агенція, наразі іранські офіційні особи та підконтрольна державі телевізійна мережа на момент публікації не визнали голодування Мохаммаді, що є звичайною практикою у випадках з активістами в Ірані. Місія Ірану в ООН також на той час не відповіла на запит про коментар.

Що відомо про присудження Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді

Нобелівський фонд у п'ятницю, 6 жовтня, оголосив лауреата Нобелівської премії миру 2023 року. Премію отримала Наргес Мохамаді з Ірану за її боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та за просування прав людини і свободи для всіх.

"Наргес Мохаммаді — жінка, правозахисниця і борець за свободу. Її відважна боротьба за свободу вираження поглядів і право на незалежність коштувала їй величезних особистих жертв. Загалом іранський режим заарештовував її 13 разів, п'ять разів визнавав винною і засудив до 31 року ув'язнення та 154 ударів батогом. Наргес Мохаммаді досі перебуває у в'язниці", — сказала очільниця норвезького Нобелівського комітету Беріт Рейсс-Андерсен, яка оголосила лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року.

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
Іран
В Ірані кількість страт за рік зросла на третину — Гутерреш
Білий дім: США готують &quot;рішучий сигнал&quot; для стримування Ірану
Білий дім: США готують "рішучий сигнал" для стримування Ірану
Ударний дрон "шахед".
У нових "шахедах”, які ймовірно виробляються у РФ, виявили російську систему "Комета" — КНДІСЕ
США посилили санкції проти ХАМАСу та членів іранського КВІРу
США посилили санкції проти ХАМАСу та членів іранського КВІРу
На початок