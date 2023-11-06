П'ять місяців тому російські військові підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. У зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість – на тимчасово окупованому лівобережжі. Після 13:00 6 червня 2023 року вода почала затоплювати багатоповерхівки у прибережних районах Херсона, пригадують місцеві жителі.

Тетяна Шарпо живе у прибережному районі Херсона. Згадує, вода затопила тут цілі вулиці та піднялась на рівень другого поверху.

"Десь о першій годині дня вода просто залила через ливнівки у нас поза домами. Вона стрімко пішла, я вискочила надвір з такою швидкістю, і побачила як вода огортала всі будинки. Дитина забігла в хату, кричу їй, що треба збиратись. Взяли речі, кішку та через 15 хвилин вибігали з під'їзду по коліна у воді. Дуже страшно, коли ти пливеш по тій вулиці, де ходила, гуляла з дитиною, а тоді на човні пливли й лише верхівки зупинок, магазинів бачили", — говорить Тетяна.

Херсон. Зруйноване після підтоплення житло Лілії Левик, 27 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Лідія Левик з донькою теж живуть у цьому районі. Жінка розповідає, коли вода почала підійматися, евакуюватись не стали, вирішили переночувати у сусідів на четвертому поверсі. Зранку довелось викликати рятувальників.

"Вода була заввишки з газову трубу. В нас був гумовий човен, тож ми з другого поверху вилазили, ледве проїхали під трубами, бо води було буде багато", — каже жінка.

Херсон. Людмила Щербаченко показує свою квартиру через п'ять місяців після затоплення, 27 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

До затоплених будинків людей почали пускати, коли вода почала сходити, говорить Людмила Щербаченко.

"Коли ми прийшли через десять чи через скільки днів додому, тут все було в мулі, ми в чоботах по коліна тут були, все в бруді. Вдома все плавало, зайшли у квартиру, побачив як холодильник плавав — це було страшно", — каже Людмила.

Херсон. Сліди від затоплення на стелі квартири в одному з житлових будинків, 27 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

У сусідніх помешканнях схожа ситуація. Підлога провалилась, перестінки впали. Меблі, побутову техніку та речі довелось викинути. У будинках відсутня електрика, у деяких – вода і газ. Втратили все, що мали, розповідає Лідія Левик. За її словами, залишись лише чотири стіни.

Микола живе в іншому районі міста. Будинки на цій вулиці теж були затоплені.

"Затопило під самий дах. Все попадало — батареї, бойлери, все знищила вода. Ми були тут до кінця, а коли вода вже підійшла зовсім, зібрались та поїхали", — каже Микола.

Зруйноване через підтоплення підвіконня в одній з херсонських квартир, 27 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Херсон

Комісія обстежила будинок, його віднесли до другої категорії — оселя потребує капітального ремонту, розповідає чоловік. Кошти поки не отримали, все ремонтують за власні гроші. Зокрема, зірвали підлогу, засипали підвал, вичистили бруд.

Внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС на Херсонщині у зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів, це 600 кв. кілометрів. Більшість з них на тимчасово окупованому лівобережжі. За інформацією Херсонської ОВА, під воду пішли майже 4000 будинків, 1300 з них не підлягають відновленню. Заявки на компенсації люди могли подати до державного, обласного та міського бюджетів. На відшкодування від держави надійшло 19 тисяч заявок, говорить керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков.

"З 19 тисяч допомогу отримали 14 тисяч людей, це близько 70 млн гривень, точніше — 68,9 млн. За допомогою з обласного бюджету ми отримали дві тисячі заявок. Люди вже отримали 6, 3 мільйони гривень. Ще майже 850 потерпілих отримали допомогу від Білозерської, Чорнобаївської, Дар'ївської громад. Це майже шість мільйонів гривень. Крім цього, продовжується актування наслідків підриву Каховської ГЕС, через який були пошкоджені та зруйновані інші будинки", — каже Толоконніков.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Російські війська 6 червня підірвали Каховську ГЕС. В зоні підтоплення опинились 80 населених пунктів. Більшість з них на лівобережжі Херсонщини.

На деокупованій території Херсонщини визначили місця для буріння 50 нових свердловин, аби забезпечити місцеве населення питною водою у громадах де відсутнє водопостачання після підриву військами Каховської ГЕС.

Раніше Уряд на засіданні 18 липня затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали російські військові. Координуватиме проєкт Міністерство економіки, а замовником робіт буде державне "Укргідроенерго".

Також виконувач обов’язків директора департаменту сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації Дмитро Юнусов повідомив, що аби провести першочергові заходи та відновити зрошення на правобережжі Херсонщини після підриву російськими військами Каховської ГЕС, необхідно приблизно 100 мільйонів гривень.

В Україні розробляють два етапи проєкту відновлення Каховського гідровузла, у склад якого входить відбудова Каховської гідроелектростанції. Про це в ефірі телемарафону Суспільне. Спротив повідомив голова правління Укргідропроєкту Вадим Крайник.

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