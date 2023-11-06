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Через нічну атаку в Одесі пошкодило шість пам'яток архітектури
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Через нічну атаку в Одесі пошкодило шість пам'яток архітектури

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Внаслідок російської нічної атаки 5 листопада в Одесі пошкоджено шість пам’яток архітектури.

Про це повідомив директор міського департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.

Пошкоджені пам'ятки:

  • Софіївська, 5 (Одеський національний художній музей)
  • Софіївська, 12
  • Софіївська, 10
  • Софіївська, 8
  • Софіївська 4/6
  • Софіївська, 2 (корпус ОНМедУ).

Іван Ліптуга додав, що комісія планує більш детально оглянуту музей аби скласти акт пошкоджень. Також, за його словами, ЮНЕСКО вже проінформували про подію.

Що відомо про обстріл Одеси 5 листопада

  • Вночі 5 листопада по Одесі російська армія вдарила, імовірно, "Оніксом" та "Іскандером-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів, повідомили у Силах оборони півдня України.
  • Через російську атаку є серйозні пошкодження будівлі художнього музею, повідомив Суспільному міський голова Одеси Геннадій Труханов.
  • Восьмеро людей поранені, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Троє людей з незначними пораненнями отримали допомогу на місці, п’ятьох ушпиталили. Їхній стан стабільний.

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