Через нічну атаку в Одесі пошкодило шість пам'яток архітектури

Внаслідок російської нічної атаки 5 листопада в Одесі пошкоджено шість пам’яток архітектури.

Про це повідомив директор міського департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.

Пошкоджені пам'ятки:

Софіївська, 5 (Одеський національний художній музей)

Софіївська, 12

Софіївська, 10

Софіївська, 8

Софіївська 4/6

Софіївська, 2 (корпус ОНМедУ).

Іван Ліптуга додав, що комісія планує більш детально оглянуту музей аби скласти акт пошкоджень. Також, за його словами, ЮНЕСКО вже проінформували про подію.

Що відомо про обстріл Одеси 5 листопада

Вночі 5 листопада по Одесі російська армія вдарила, імовірно, "Оніксом" та "Іскандером-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів, повідомили у Силах оборони півдня України.

Через російську атаку є серйозні пошкодження будівлі художнього музею, повідомив Суспільному міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Восьмеро людей поранені, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Троє людей з незначними пораненнями отримали допомогу на місці, п’ятьох ушпиталили. Їхній стан стабільний.

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