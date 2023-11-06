Через нічну атаку в Одесі пошкодило шість пам'яток архітектури

Внаслідок російської нічної атаки 5 листопада в Одесі пошкоджено шість пам’яток архітектури.
Про це повідомив директор міського департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.
Пошкоджені пам'ятки:
- Софіївська, 5 (Одеський національний художній музей)
- Софіївська, 12
- Софіївська, 10
- Софіївська, 8
- Софіївська 4/6
- Софіївська, 2 (корпус ОНМедУ).
Іван Ліптуга додав, що комісія планує більш детально оглянуту музей аби скласти акт пошкоджень. Також, за його словами, ЮНЕСКО вже проінформували про подію.
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Що відомо про обстріл Одеси 5 листопада
- Вночі 5 листопада по Одесі російська армія вдарила, імовірно, "Оніксом" та "Іскандером-М". Над Одещиною збили сили ППО 15 дронів, повідомили у Силах оборони півдня України.
- Через російську атаку є серйозні пошкодження будівлі художнього музею, повідомив Суспільному міський голова Одеси Геннадій Труханов.
- Восьмеро людей поранені, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Троє людей з незначними пораненнями отримали допомогу на місці, п’ятьох ушпиталили. Їхній стан стабільний.
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