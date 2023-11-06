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Єрмак прокоментував заяву експрезидента Єврокомісії Юнкера про корупцію в Україні
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Єрмак прокоментував заяву експрезидента Єврокомісії Юнкера про корупцію в Україні

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував заяву Юнкера про корупцію
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак порадив колишньому президенту Єврокомісії Жан-Клоду Юнкеру приїхати до України, перш ніж робити заяви про “корупцію на всіх рівнях суспільства” в країні.

Про це Єрмак сказав в інтерв’ю Politico.

Як нагадує видання, попередник Урсули фон дер Ляєн на посаді голови Єврокомісії Жан-Клод Юнкер нещодавно заявив, що Україна нібито непридатна для членства в ЄС, оскільки вона, за його словами, “корумпована на всіх рівнях суспільства”.

"Я не пригадую, щоб пан Юнкер відвідував Україну за останні кілька років. Тому мені трохи дивно чути від нього такі слова. ... Я категорично відкидаю твердження, що Україна дуже корумпована. Такі виклики є в усьому світі, але чи не могли б ви навести мені приклад іншої країни, яка в умовах цієї жахливої війни проводила б реформи такого масштабу?" — сказав Єрмак.

Politico також запитало посадовця, чи очікує він на початок переговорів про вступ України до ЄС найближчим часом. У відповідь Єрмак сказав, що візит до Києва президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн у суботу, 4 листопада, показує амбіції України щодо ЄС.

“Так, це те, чого ми очікуємо, тому що ми робимо все, щоб це відбулося. І я вважаю, що візит Урсули фон дер Ляєн... є дуже потужним кроком на цьому шляху”, — сказав керівник Офісу президента.

У суботу, 4 листопада, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва. Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським і виступила у парламенті. При цьому фон дер Ляєн заявила про прогрес України у виконанні реформ на шляху до вступу в Європейський Союз.

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