З лютого 2024 року 16 населених пунктів Рівненщини автоматично позбудуться статусу селища міського типу та стануть селищами. Відповідно до закону, який у жовтні підписав президент Зеленський, в країні залишаться тільки міста, селища та села.

Перелік населених пунктів оприлюднили на сайті ОВА.

В Україні 28 липня прийняли закон про зміну статусу населених пунктів. Він передбачає ліквідацію статусу "селище міського типу". Згідно зі змінами, 16 населених пунктів Рівненщини з лютого 2024 року змінять статус на селище. Перехідні положення закону передбачають такий підхід, уточнили Суспільному у пресслужбі обласної адміністрації.

У переліку нижче вказана чисельність населення в смт, які стануть селищами, згідно з даними сайту Mista.ua:

смт Оржів Рівненського району — 4 230;

смт Соснове Рівненського району — 2 074;

смт Мізоч Рівненського району — 3 683;

смт Рафалівка Вараського району — 3 278;

смт Демидівка Дубенського району — 2 736;

смт Смига Дубенського району — 3 015;

смт Клесів Сарненського району — 4 624;

смт Томашгород Сарненського району — 2 535;

смт Степань Сарненського району — 4 073.

смт Квасилів Рівненського району — 7 487;

смт Млинів Дубенського району — 8 446;

смт Клевань Рівненського району — 7 470;

смт Зарічне Вараського району — 6 854;

смт Рокитне Сарненського району — 7 143;

смт Гоща Рівненського району — 5 121;

смт Володимирець Вараського району — 8 699.

Після зміни статусу населених пунктів жителям не треба буде щось змінювати в документах.

Поки без зміни статусу

У серпні 2023 року Суспільне оприлюднило перелік 19 населених пунктів, які могли змінити свій статус. Тоді перший заступник голови ОДА Сергій Подолін повідомляв, що міста Дубровиця та Корець можуть стати селищами, через кількість населення, яке не перевищує 10 тисяч людей. Водночас поки вони залишаються містами, це пов'язано з перехідними положенням прийнятого закону, уточнили в пресслужбі.

У законі йдеться, що віднесення міст до категорії селищ чи сіл проводить Верховна Рада за поданням Кабінету Міністрів. Підставою має бути звернення сільської, селищної, міської ради, в межах території територіальної громади якої розташоване відповідне місто.

Також в області є села, які можуть претендувати на статус селища, оскільки мають понад 5 тисяч населення. Це, зокрема, Зоря та Здовбиця.

У розділі про перехідні положення закону вказано, чому поки міста залишаються містами, а смт автоматично стають селищами. Скрин із закону

Оновлена класифікація населених пунктів:

місто має мати не менше 10 тис. населення;

селищем вважають населені пункти із загальною чисельністю жителів не менш як 5 тис.;

село є населеним пунктом із загальною чисельністю менше 5 тис. та садибною забудовою.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що його прийняття "дозволить закріпити окремі здобутки реформи адміністративно-територіального устрою України та визначити на законодавчому рівні процедури вирішення деяких питань адміністративно-територіального устрою України, а також скасувати акт радянського законодавства, який досі застосовується та є чинним на території України".

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