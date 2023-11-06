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Пісторіус сумнівається, що крилаті ракети Taurus можуть змінити ситуацію на фронті
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Пісторіус сумнівається, що крилаті ракети Taurus можуть змінити ситуацію на фронті

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Пісторіус сумнівається, що ракети Taurus можуть змінити ситуацію на фронті в Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту на військову базу а Аугустдорфі, 1 лютого 2023 року, фото: AP

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сумнівається, що крилаті ракети Taurus можуть радикально змінити ситуацію на фронті на війні в Україні. За його словами, Німеччина досі не визначилася в питанні постачання Україні цих крилатих ракет.

Про це Пісторіус заявив на конференції NATO Talk у Берліні 6 листопада.

“Не думаю, що ракети стануть “геймченджером”, — заявив Пісторіус.

Міністр підтвердив, що у нього немає новин щодо передачі ракет Taurus Україні. Він додав, що при наданні допомоги Україні Німеччина не повинна випускати з виду власні інтереси. При цьому Пісторіус не уточнив, що він має на увазі.

Міністр оборони Німеччини також сказав, що федеральний уряд має перевірити кожен крок у питанні постачання збройних систем. За його словами, рішення даються дуже нелегко.

“ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus — 500 км, це зовсім інша система”, — відзначив Пісторіус.

При цьому він сказав, що Німеччина наразі є другим постачальником зброї для України після США. Він додав, що німецька зброя щодня допомагає рятувати життя та захищати інфраструктуру в Україні.

Раніше німецька компанія MBDA Deutschland заявила, що готова відновити виробництво далекобійних ракет Taurus у найкоротші терміни.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus — німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими.

Вони скидаються винищувачами та самостійно знаходять свої цілі, можуть летіти під радарами. Taurus вважаються ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери чи склади боєприпасів.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

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