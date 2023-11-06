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СБУ з початку вторгнення заблокувала 76 ботоферм та відбиває кібератаки
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СБУ з початку вторгнення заблокувала 76 ботоферм та відбиває кібератаки

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СБУ з початку вторгнення заблокувала 76 ботоферм, за цей рік відбив 4 тис. кібератак
Центр реагування на кіберзагрози. Центр реагування на кіберзагрози. Фото: УНІАН

Начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк розповів, що початку повномасштабної війни Служба безпеки заблокувала 76 ботоферм з аудиторією 3 млн фейкових акаунтів.

Про це він говорив в інтерв'ю платформі United24.

Упродовж 2022-2023 років СБУ припинила діяльність 76 ботоферм, які діяли в Україні та поширювали проросійські наративи. Також, за словами Вітюка, регулярно відбуваються масовані атаки на державні ресурси, об’єкти критичної інфраструктури, телекомпанії тощо. Служба безпеки нейтралізувала майже 4 тисячі кібератак за 10 місяців цього року. До хакерської діяльності долучають і студентів — під контролем спецслужб РФ. А навчають атакувати не лише українські системи, а і країни-партнерів.

"Ворог регулярно намагається розхитати ситуацію в інформаційному просторі України. Один з інструментів такого впливу – це з допомогою ботоферм, які розганяють проросійські наративи в інтернеті", – коментує дії Росії Ілля Вітюк.

Як зазначає представник СБУ, служба успішно та комплексно протидіє Росії в кіберпросторі. "Наша держава стала своєрідним щитом від кібератак для всього західного світу", — зауважує фахівець.

"Їхня мотивація – не хакінг заради грошей, а знищення нашої держави. А при такому підході від російської кіберагресії серйозно страждатимуть й інші країни", – додав Ілля Вітюк.

Попередні кібератаки Росії

Держспецзв'язку повідомляло, що впродовж січня-червня 2023 року кількість кібератак проти України зросла до 762. Це більш ніж удвічі більше за показники другої половини 2022 року. Водночас кількість критичних кібернападів за цей період, зменшилася на 81% — до 27, що свідчить про покращення захисту.

Зазначалося, що серед тенденцій кіберзлочинців 2023 року – підвищений інтерес до українських правоохоронних структур. У травні Росія атакувала український онлайн-сервіс бронювання місця для перетину кордону вантажівками "єЧерга".

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