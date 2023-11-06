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У разі вимкнення світла, відсутності мобільного зв'язку поліція Житомирщини повідомлятиме про сигнали повітряної тривоги
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У разі вимкнення світла, відсутності мобільного зв'язку поліція Житомирщини повідомлятиме про сигнали повітряної тривоги

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У разі вимкнення світла, відсутності мобільного зв'язку поліція Житомирщини повідомлятиме про сигнали повітряної тривоги

У разі вимкнення світла, відсутності мобільного зв'язку та повного блекауту поліція Житомирщини сповіщатиме громадян про повітряну тривогу через гучномовні пристрої.

Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик.

За її словами, у разі потреби тривогу оголошуватимуть вільні патрулі поліцейських.

"Це робитимуть не лише у Житомирі, а й в області. Закликаємо усіх в таких випадках не ігнорувати сигнали та негайно прямувати до найближчого укриття", — сказала Вікторія Дубовик.

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