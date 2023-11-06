римо-католики вимагали від МКІП повернути костел святого Миколая парафіянам

У понеділок, 6 листопада, під стінами Міністерства культури та інформаційної політики на акцію зібралися представники римо-католицької парафії. Вони вимагали, аби Мінкульт виконав свої зобов'язання, прописані у відповідному меморандумі, і передав костел Святого Миколая у постійне користування парафії.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Як нам розповів настоятель храму Святого Миколая у Києві Павло Вишковський, учора, 5 листопада, сплив термін дії меморандуму, який два роки тому підписали римо-католицька парафія і Мінкульт. Цей документ передбачав, що МКІП не пізніше червня 2022 року мав передати релігійній громаді Римо-католицької церкви костел Святого Миколая. Утім відомство своїх зобов'язань досі не виконало, сказав Павло Вишковський.
"Була обіцянка, що костел поверуть. Це були і розпорядження президентів, зокрема, і Володимира Зеленського. Адже сам меморандум юридично був базований саме на розпорядження президента. На жаль, цього не видно", — зазначив отець.
За його словами, на сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію про передачу костелу Святого Миколая релігійній громаді Римо-католицької церкви. Станом на 6 листопада зібрали понад 7 380 із 25 тисяч необхідних підписів.
Сама будівля костелу вже давно в аварійному стані. Суттєво погіршила ситуацію пожежа, яка сталася у вересні 2021 року, коли загорівся орган. Аби привернути до цього увагу, учасники акції поклали біля будівлі Мінкульту каміння, яке падає зі стін костелу.
"Якщо його передадуть (у постійне користування Римо-католицької парафії — ред.), то можна робити ремонт, відновлювати і шукати якихось спонсорів для цього. Тоді парафія має права на відновлення і якусь роботу. Він в жахливому стані. Крім того, що він і так руйнується сам по собі, там багато проблем після пожежі з вологою, з грибком. Людям дуже важко працювати", — розповіла учасниця акції Ірена.
Також учасники акції вимагали виготовити акт технічного стану пам'ятки, опис культурних цінностей, паспорту пам'ятки, планів приміщення та переліку майна, яке переходить у постійне користування парафії.
"Будинок органної та камерної музики — це балансоутримувач. Вони мали замінити електропроводку ще 15 років тому. Отже ще до пожежі храм був в не найкращому стані, попри те, що з держбюджету виділялися немалі кошти на утримання храму. А після пожежі він в ще гіршому стані. Були проведені деякі протиаварійні роботи, косметичні загалом. Проводились лише косметичні роботи. Це — пофарбувати стіну, а не розв'язати проблему грибка, який є під нею", — сказав Павло Вишковський.
За його словами, музиканти Національного будинку органної і камерної музики вже кілька років не дають концертів у костелі.
"Самі музиканти пішли від початку війни, вони евакуювалися і ніколи до нас не поверталися і навіть не претендували на цю будівлю. Зараз їм виділили частину Жовтневого палацу (Міжнародний центр культури та мистецтв профспілок України — ред). Хоча це дуже сумно бачити у відповіді Мінкульту, що не можуть передати костел, тому, що ще не розв'язано проблему переселення Національного будинку органної і камерної музики. Вони вже переселилися давно, вже давно відбуваються концерти на інших майданчиках. Цієї проблеми і цього питання не існує", — наголосив отець Вишковський.
Виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв поспілкувався з представниками римо-католичкої парафії. Суспільному він пояснив, що передача костелу відбудеться лише після того, як Будинок органної музики отримає інше приміщення і буде створений Національний будинок музики. За словами посадовця, для цього вже підготували нормативно-правові обґрунтування. Зокрема, зміни до закону про оренду. Це дозволить передати костел в постійне і безоплатне користування римо-католицькій громаді.
"Наразі, нагадаю, такої норми в законодавстві немає. Єдина форма користування, за якою може надавати держава майно, це тільки оренда. Також разом з Будинком органної музики за підтримки Федерації профспілок України досягнуто рішення щодо передачі у державну власність від Федерації профспілок одного з об'єктів культурного призначення, а саме будівлі по вулиці Героїв Небесної сотні, яка примикає до Міжнародного центру культури і мистецтв. Ми бачимо за можливе розмістити там Національний будинок культурної музики і розмістити Національний будинок музики, як це передбачено відповідним розпорядженням Уряду", — сказав Карандєєв.
За його словами, очікується, що відповідні зміни до законодавства парламент ухвалить до кінця 2023 року.
Костел Святого Миколая у Києві — один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Він розташований у центрі столиці на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899—1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.