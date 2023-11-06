римо-католики вимагали від МКІП повернути костел святого Миколая парафіянам

У понеділок, 6 листопада, під стінами Міністерства культури та інформаційної політики на акцію зібралися представники римо-католицької парафії. Вони вимагали, аби Мінкульт виконав свої зобов'язання, прописані у відповідному меморандумі, і передав костел Святого Миколая у постійне користування парафії.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Як нам розповів настоятель храму Святого Миколая у Києві Павло Вишковський, учора, 5 листопада, сплив термін дії меморандуму, який два роки тому підписали римо-католицька парафія і Мінкульт. Цей документ передбачав, що МКІП не пізніше червня 2022 року мав передати релігійній громаді Римо-католицької церкви костел Святого Миколая. Утім відомство своїх зобов'язань досі не виконало, сказав Павло Вишковський.

Настоятель храму Святого Миколая Павло Вишковський з учасниками акції під стінами Мінкульту. Київ, 6 листопада 2023р. Фото: Влада Прізова/Суспільне

"Була обіцянка, що костел поверуть. Це були і розпорядження президентів, зокрема, і Володимира Зеленського. Адже сам меморандум юридично був базований саме на розпорядження президента. На жаль, цього не видно", — зазначив отець.

За його словами, на сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію про передачу костелу Святого Миколая релігійній громаді Римо-католицької церкви. Станом на 6 листопада зібрали понад 7 380 із 25 тисяч необхідних підписів.

Сама будівля костелу вже давно в аварійному стані. Суттєво погіршила ситуацію пожежа, яка сталася у вересні 2021 року, коли загорівся орган. Аби привернути до цього увагу, учасники акції поклали біля будівлі Мінкульту каміння, яке падає зі стін костелу.

Учасники акції поклали біля будівлі Мінкульту каміння, яке падає зі стін костелу. Київ, 6 листопада 2023р. Фото: Влада Прізова/Суспільне

"Якщо його передадуть (у постійне користування Римо-католицької парафії — ред.), то можна робити ремонт, відновлювати і шукати якихось спонсорів для цього. Тоді парафія має права на відновлення і якусь роботу. Він в жахливому стані. Крім того, що він і так руйнується сам по собі, там багато проблем після пожежі з вологою, з грибком. Людям дуже важко працювати", — розповіла учасниця акції Ірена.

Також учасники акції вимагали виготовити акт технічного стану пам'ятки, опис культурних цінностей, паспорту пам'ятки, планів приміщення та переліку майна, яке переходить у постійне користування парафії.

"Будинок органної та камерної музики — це балансоутримувач. Вони мали замінити електропроводку ще 15 років тому. Отже ще до пожежі храм був в не найкращому стані, попри те, що з держбюджету виділялися немалі кошти на утримання храму. А після пожежі він в ще гіршому стані. Були проведені деякі протиаварійні роботи, косметичні загалом. Проводились лише косметичні роботи. Це — пофарбувати стіну, а не розв'язати проблему грибка, який є під нею", — сказав Павло Вишковський.

За його словами, музиканти Національного будинку органної і камерної музики вже кілька років не дають концертів у костелі.

"Самі музиканти пішли від початку війни, вони евакуювалися і ніколи до нас не поверталися і навіть не претендували на цю будівлю. Зараз їм виділили частину Жовтневого палацу (Міжнародний центр культури та мистецтв профспілок України — ред). Хоча це дуже сумно бачити у відповіді Мінкульту, що не можуть передати костел, тому, що ще не розв'язано проблему переселення Національного будинку органної і камерної музики. Вони вже переселилися давно, вже давно відбуваються концерти на інших майданчиках. Цієї проблеми і цього питання не існує", — наголосив отець Вишковський.

Учасники акції вимагали від МКІП повернути костел Святого Миколая парафіянам Римо-католицької церкви. Фото: Влада Прізова/Суспільне

Виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв поспілкувався з представниками римо-католичкої парафії. Суспільному він пояснив, що передача костелу відбудеться лише після того, як Будинок органної музики отримає інше приміщення і буде створений Національний будинок музики. За словами посадовця, для цього вже підготували нормативно-правові обґрунтування. Зокрема, зміни до закону про оренду. Це дозволить передати костел в постійне і безоплатне користування римо-католицькій громаді.

"Наразі, нагадаю, такої норми в законодавстві немає. Єдина форма користування, за якою може надавати держава майно, це тільки оренда. Також разом з Будинком органної музики за підтримки Федерації профспілок України досягнуто рішення щодо передачі у державну власність від Федерації профспілок одного з об'єктів культурного призначення, а саме будівлі по вулиці Героїв Небесної сотні, яка примикає до Міжнародного центру культури і мистецтв. Ми бачимо за можливе розмістити там Національний будинок культурної музики і розмістити Національний будинок музики, як це передбачено відповідним розпорядженням Уряду", — сказав Карандєєв.

За його словами, очікується, що відповідні зміни до законодавства парламент ухвалить до кінця 2023 року.

Костел Святого Миколая у Києві — один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Він розташований у центрі столиці на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899—1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.