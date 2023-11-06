Багатодітна мати з Нападівки Кременецького району Олена Юзюк півтора року чекає сина з російського полону. Вона розповіла Суспільному, що виховала четверо дітей: два сини та дві доньки. Найстаршому Борису нещодавно виповнилося 25 років.

За її словами, Борис — військовослужбовець Збройних Сил України. Служив в АТО. Коли почалася повномасштабна війна, разом з бойовими побратимами обороняв Маріуполь та "Азовсталь". Півтора року тому потрапив у полон. Про це жінка дізналася з соцмереж.

Альона Юзюк, мати військовополоненого Бориса Юзюка. Суспільне Тернопіль

"Я знайшла жінку, яка займається пошуком військовополонених, загиблих. Публікує фото, відео. Таким чином я знайшла фото свого сина. Він схуд більш як на половину. Коли ми випроводжали його з відпустки, він важив 120 кілограмів. На цьому фото в нього залишилися тільки великі очі й шрам, за яким ми його впізнали. Його хлопці зі служби не впізнавали, казали, що це не може бути".

Світлина військовополоненого Бориса Юзюка з Тернопільщини. Суспільне Тернопіль

На одному з російських телеграм-каналів розмістили відео Бориса Юзюка в полоні.

"На цьому відео вони пишуть, мовляв, це ті, хто добровільно здався й Україна їх не хоче забирати. Буцім, вони не потрібні своїй державі", — говорить мати військовополоненого.

Востаннє отримала звістку про сина від бійця з Одещини, який був разом з ним у полоні.

"16 лютого цього року був обмін. Мені пише жінка, що "Мій брат був з вашим сином в полоні разом. Він казав, можете зателефонувати, поговорити". Ми говорили, напевне, години три. Він мене дуже підтримав. "Ми тепер брати навіки. Коли я виходив з камери, думав, що піду по етапу. Він взяв мене за руку і сказав: "Братуню, ти їдеш додому. Передай моїй мамі, що зі мною все добре".

Альона Юзюк біля банера з портретами полонених. Суспільне Тернопіль

Щоб повернути додому захисників Маріуполя, Альона Юзюк об'єдналася з такими ж родинами з усієї України. Разом організовують заходи на підтримку. Один з останніх — автопробіг "Київ-Львів".

"Ми їздимо на всі наші заходи, щоб ніхто не забував про наших рідних. Складається враження, що наші діти, батьки й чоловіки стали нікому не потрібні. Де тепер захисники Маріуполя? Чому всі мовчать? Чому немає третьої країни-гаранта, відколи ми просимо, їздять дівчата і в ООН, і скрізь. Он знову в Женеву їдуть, просять, поверніть вже нарешті наших рідних додому. Скільки ще? Вони пройшли одне пекло — 86 днів повної облоги. Тепер проходять друге пекло. Чим вони його заслужили?"

Альона Юзюк працює дояркою в місцевому фермерському господарстві. Доглядає 50 корів.

Альона Юзюк біля корів на фермі. Суспільне Тернопіль

"Мої корівки, я їх називаю "мої дівчатка". Коли їх зганяю, кажу, підйом, дівчатка, будемо доїтися. Це така розрада, трошки забуваюся на роботі. Спілкуюся з колегами, бо самій вдома дуже важко, все нагадує про сина".

Ялинка, яку посадив військовополонений Борис Юзюк. Суспільне Тернопіль

"Мій Борис посадив ялиночку. Казав, мамо, кожного Різдва, кожного Нового року будемо її прикрашати, будемо святкувати й не треба буде в лісі зрізати деревце, бо в нас буде своє. Тепер стою, дивлюсь на неї і виглядаю свою дитину кожен день, а його все нема й нема".

Хвилюється за Бориса та його побратимів хрещена мати Катерина Дем'янчук.

Катерина Дем'янчук, хрещена військовополоненого. Суспільне Тернопіль

"Щодня молимося й чекаємо наших дітей з полону. Сина нашого, Бориса чекаємо. За всіх хлопців Маріупольського гарнізону просимо, щоб усі повернулися додому, щоби нас влада почула, щоби щось зробила".

Альона Юзюк із внуком Матвієм. Суспільне Тернопіль

Чекає повернення батька з полону і його 6-річний син Матвій.

"Поверніть мого тата з полону", — каже Матвій.