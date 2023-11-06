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Робота пункту пропуску "Ягодин" паралізована — Волинська митниця
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Робота пункту пропуску "Ягодин" паралізована — Волинська митниця

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Робота митного поста "Ягодин" на Волині наразі паралізована. В обідню пору 6 листопада на кордоні розпочалася акція протесту польських перевізників, які вимагають скасування "транспортного безвізу"

Як розповіла у коментарі Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш, станом на 15:30 черг на виїзд з України немає.

За попередньою інформацією, протестувальники пропускатимуть на годину по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках. Зовсім не пропускатимуть товари, які слідують через Польщу транзитом і щодо яких в сусідній країні встановлене ембарго.

"Це зменшить товаропотік через Ягодин в середньому у 25 разів", — зазначили на сторінці Волинської митниці у соцмережах.

Водночас протестувальники обіцяють пропускати рейсові автобуси, гуманітарні вантажі, цистерни з пальним і швидкопсувні товари.

Як додали волинські митники, за попередньою інформацією, акція протесту триватиме до 3 грудня 2023 року.

Що відомо про блокування пунктів пропуску з польського боку

Наприкінці жовтня польські перевізники повідомили про намір блокувати пункти пропуску на кордоні із Україною. За даними асоціації "Укравтопром", причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Попередньо польські перевізники збираються страйкувати два місяці.

Розпочати страйк планували 3 листопада, але тоді акція протесту не розпочалася. Усі вихідні пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" працював у штатному режимі.

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