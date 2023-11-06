На війні загинули троє захисників з Кіровоградщини

На війні з Росією загинули троє захисників України з Кіровоградської області. Це – Олексій Левчишин з Новоукраїнського, Віталій Толокольніков та Роман Каліновський з Голованівського районів.

Олексій Левчишин 1991 року народження загинув 1 листопада під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Про дату та церемонію прощання з захисником повідомлять додатково. Це інформація від секретаря Рівнянської сільської ради Лариси Біляк.

6 листопада у селищі Новоархангельськ поховали учасника бойових дій Віталія Толокольнікова. Про це повідомив селищний голова Юрій Шамановський.

1 листопада в районі села Новопрокопівка Запорізької області в результаті мінометного обстрілу російських військ загинув солдат Роман Каліновський. Боєць народився 22 травня 1992 року у селі Новосілка Голованівського району. В 5 років залишився сиротою, хлопчика виховувала бабуся.

Після закінчення місцевої школи, здобув професію тракториста в Голованівському ПТУ № 38, працював у Київській області на будівництві.

До Збройних сил України Романа Каліновського мобілізували у липні 2023 року. Служив стрільцем третього аеромобільного батальйону військової частини А4350. Це інформація від голови громади Сергія Цобенка.