Між Ростовом-на-Дону та Кримом окупанти почали будівництво залізниці

Між Ростовом-на-Дону та окупованим Кримом почалося будівництво залізниці з боку тимчасово захопленого Донецька. Вона пройде територією окупованої частини Запорізької області.

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Про це повідомив окупаційний губернатор Запорізької області Євген Балицький, пише російське пропагандистське видання РІА "Новости".

"Другий проект, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка буде проходити від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проєкт уже розпочато. Якимівка розташована нижче Мелітополя на південному заході, це якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво", — зазначив він.

Як уточнив Балицький, це нібито дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів зі сторони ЗСУ.

"Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, нехай і без електричної тяги, ми вирішимо завдання військових. І, найголовніше, вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, металобрухту, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею", – пояснив очільник окупаційної адміністрації РФ у Запорізькій області.

Він також додав, що їздити через Кримський міст стало небезпечно, він є "об'єктом підвищеної небезпеки".

UPD: Керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”, капітан 1-го рангу ВМС України, військовий експерт Павло Лакійчук розповів Суспільному Крим, що Кримський міст є і буде основним логістичним військовим маршрутом, адже він віддалений від зони бойових дій.

За його словами, міст може бути уражений, але ймовірність його руйнації значно менша, ніж руйнації залізниці, яка буде проходити 40-80 км від фронту.

"Зараз їм не вистачає потужностей Кримського мосту через те, що міст працює з перебоями... Зараз лише одне полотно мосту, маю на увазі автомобільну трасу, експлуатують. По залізниці теж певні обмеження на прохід для поїздів є. Іншого виходу у них немає. До того ж, одна нитка — це ненадійно, має бути дублюючий. Маршрут з використанням Керченської паромної переправи виявися слабеньким. Підрядники розуміють, що вони працюють в зоні бойових дій, перевіряти результати їх робіт ніхто не буде і скоріш за все, що дорога довго не проіснує", — сказав Лакійчук.

Він зауважив, що українська розвідка та експерти розуміли ще після окупації Криму та боїв на Донбасі, що росіяни будуватимуть сухопутний коридор до окупованого півострова. Вони досягли цієї цілі повномасштабним вторгненням, але в якому вигляді наразі сухопутний коридор — це інша справа.

"В мирних умовах, реальний шлях забезпечення Криму можливий через берег, але у тій ситуації, яка зараз є, ця "Таврида 2", це як і "Таврида 1" — "розпіл" коштів. По-друге, на поточний момент значною мірою — це військова логістика, адже те плече логістичне через Кубань, через Кримський міст, через весь Крим до Джанкоя і назад — це таке плече, що до Сирії швидше доїхати, ніж до Севастополя", — зазначив експерт.

Крім того, якщо послухати кримських та російських далекобійників, яких примушують їхати в об'їзд Кримському мосту через південь України, то бажаючих виявиться мало.

"Сполучення на гілці Волноваській — там обмежено Вугледарським напрямком, але, тим не менш, вони намагаються зараз побудувати залізницю вздовж берега моря... Наскільки це буде реалізовано — я не знаю, адже наші засоби ураження працюють все далі й далі, і якщо ми час від часу дістаємо до Кримського мосту, що він працює в режимі досить умовному, то я думаю, що залізниця в прифронтовій зоні працювати якісно не буде", — сказав Лакійчук.

Що відомо про будівництво залізниці між Ростовською областю РФ та окупованими територіями

У червні 2023 року "заступник" голови окупаційного уряду тимчасово захопленої частини Запорізької області Андрій Козенко заявив про намір збудувати залізницю, яка з’єднає з Ростовською областю РФ окуповані українські території: Донецьку область, Крим, окуповані частини Херсонської і Запорізької областей.

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