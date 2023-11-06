Rostov-na-Donu ve işğal etilgen Qırım arasında zapt etilgen Donetsk tarafında demiryol ağını qurmağa başladılar. O, Zaporijjâ vilâyetiniñ işğal etilgen topraqlarında da olacaq.

Zaporijjâ vilâyetiniñ işğal gubernatorı Yevhen Balıtskıt bu aqqında haber berdi, dep RIA "Novosti" rus propaganda basımı yazdı.

"Qurucılığı Donetsk tarafında başlayan ekinci leyha, Yakımvkadan Rostovğa Berdânsk ve Mariupoldan keçecek. Bu leyha endi başlatıldı. Yakımivka Melitopoldan aşağıda ve cenübiy ğarpta yerleşe. Bu, demiryol ağıdır, o yerden qurucılıq başlaycaq", — dep qayd etti o.

Balıtskıynıñ añlatqanına köre bu, demiryol naqliyatını USQniñ ateşlerinden qorumağa imkân berecek.

"Elektriksiz bile tek bir çığır, demiryol ağını qurıp, askerlerniñ vazifesini al etecekmiz. Ve eñ esas şey, qıtağa ubatat ve demir ham madeni, bozuk demir, kömür ve bugün büyük topraqnen bağlanmalı olğan çoq qısımnı ketirüv meselesini al etecektir", – dep Zaporijjâ vilâyetindeki RF işğal memuriyetiniñ başı añlattı.

Bundan ğayrı o qoştı ki, Qırım köpründen ketmek telükeli oldı, o "soñ derecede telükeli obyek"tir.

RF Rostov vilâyeti ve işğal etilgen topraqlar arasında qurucılıq aqqında ne bilemiz

2023 senesi bozarğan ayda Zaporijjâ vilâyetiniñ vaqtınca zapt etilgen toprağınıñ işğal ükümetiniñ başınıñ "muavini" Andriy Kozenko, RF Rostov vilâyetini işğal etilgen ukrain topraqlarınen: Donetsk vilâyeti, Qırım, Herson ve Zaporijjâ vilâyetleriniñ işğal etilgen topraqlarınen birleştirecek demiryol ağını qurmaq niyetini bildirdi.

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