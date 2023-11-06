У Гощанській громаді Рівненщини зафіксували сказ у домашнього кота, який вкусив свою власницю. У Гощанській та Бабинській громадах ввели карантинні обмеження.

Про це 6 листопада повідомили у районному управлінні Держпродспоживслужби.

Інцидент стався у селі Горбів. Місцева жителька повідомила ветеринара про укус 24 жовтня.

"За домовленістю з власницею, кота закрили в ізольоване приміщення під нагляд, з постійною інформацією в телефонному режимі про стан та поведінку тварини. На день огляду кіт мав пригнічений стан, відмовлявся від їжі та води, спостерігалася хитка хода. Надмірної агресії, слинотечі, неадекватної поведінки не спостерігали", — йдеться у повідомлені.

28 жовтня жінка повідомила про смерть тварини. Дослідження підтвердило сказ.

З 31 жовтня у низці сіл Гощанської та Бабинської громади ввели карантинні обмеження:

у селі Дроздів, Микулин, Тучин, Ючин, Полівці, Малинівка, Воскодави Гощанської селищної ради;

у селі Мнишин, Подоляни та Рясники Бабинської сільської ради;

польові мисливські угіддя Гощанської РО УТМР .

Допоки карантинні обмеження не знімуть, з цих територій заборонено вивозити собак, котів та диких тварин. Наразі проводять заходи з ліквідації поширення хвороби, зазначили в районному управлінні.

Контактних з хворим котом людей направили до медзакладу, аби визначити необхідність призначення антирабічного лікування.

Чим небезпечний сказ

Сказ — це гостре небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини. Воно супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи й майже завжди закінчується смертю.

Щороку від цього захворювання у світі гине понад 55 тисяч людей і більше одного мільйона тварин.

Як передається захворювання

Сказ проникає в організм через пошкодження шкіри внаслідок укусів або подряпин. Також вірус інколи може проникати через непошкоджені слизові оболонки, можливе зараження оральним та повітряно-крапельним шляхом.

"Проблема сказу завжди була актуальною в Україні, бо на її території мешкає 22 види диких м’ясоїдних тварин, які є потенційним джерелом збудника сказу в природі. Основним джерелом збудника сказу продовжує залишатись червона лисиця. Важливе епізоотологічне значення мають єнотоподібні собаки, хижаки родини куниць та вовки, а також безпритульні тварини", — зазначають в обласній Держпродспоживслужбі.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook