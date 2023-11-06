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На Львівщині 6 листопада попрощаються із двома захисниками
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На Львівщині 6 листопада попрощаються із двома захисниками

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На Львівщині 6 листопада попрощаються із двома захисниками
Фото Романа Балука, ілюстративне

Сьогодні, 6 листопада, на Львівщині попрощаються із військовими Юрієм Кінашом та Олегом Пилюком. Чоловіки загинули, захищаючи Україну.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської ОВА.

Юрій Кінаш "Вікінг" родом зі Львова. Чоловік закінчив Львівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Здобув вищу освіту в Львівській політехніці, у 2012 році став магістром з комп’ютерних наук. Юрій завершив військову підготовку у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за програмою офіцерів запасу. У 2011 році йому присвоїли звання "молодший лейтенант".

Із початком повномасштабного вторгнення РФ Юрій Кінаш добровольцем увійшов до лав 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. За час служби здобув звання "лейтенант". За особисту мужність захисника нагородили почесним нагрудним знаком "За досягнення у військовій службі" I ступеня. Військовий загинув 29 грудня. У нього залишилися батьки, вітчим, сестра, племінниця та кохана дівчина.

Чин похорону військовослужбовця розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі, за пів години відбудеться міська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Юрія Кінаша на Личаківському кладовищі.

Юрій Кінаш
Юрій Кінаш. Львівська ОВА

Олег Пилюк — мешканець Червонограда Львівської області. Чоловік брав участь у бойових діях у 2014-2016 роках. З жовтня 2018 року працював на шахті "Межирічанська" ДП "Львіввугілля" машиністом гірничовиймальних машин ДПР №1. У серпні 2021 року чоловік підписав контракт з 24 окремою механізованою бригадою імені короля Данила.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну Олег Пилюк перебував на передовій. Указом Президента України був відзначений орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Сержант загинув 20 березня 2022 року в місті Попасна, що на Луганщині.

Чин похорону Олега Пилюка відбудеться о 14:00 у церкві Пресвятої Богородиці Владичиці України.

Олег Пилюк
Олег Пилюк. Львівська ОВА

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