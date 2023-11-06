Місія Міжнародного валютного фонду 6 листопада розпочинає свою роботу щодо другого перегляду виконання Україною програми Механізму розширеного фінансування.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

“З 6 листопада розпочинає роботу місія Міжнародного валютного фонду з метою консультацій за Статтею IV Угод МВФ та проведення другого перегляду виконання Україною програми Механізм розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що місія працюватиме в гібридному форматі – офлайн та онлайн. До складу української команди, яка долучиться до робочих зустрічей безпосередньо у Варшаві та дистанційно з Києва, увійдуть представники НБУ, Міністерства фінансів та інших державних органів та установ.

Як пояснили в НБУ, під час другого перегляду програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику. Йдеться, зокрема, про заходи у сферах податково-бюджетної, монетарної та валютної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового економічного зростання.

У фокусі зустрічей, зокрема, буде ситуація у фінансовому секторі країни, результати оцінки стійкості банківського сектору, реалізація Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Обговорюватимуться результати переходу до режиму керованої гнучкості курсу та впровадження ризик-орієнтованого нагляду у фінансовому секторі.

Крім того, обговорюватиметься питання джерел фінансування дефіциту державного бюджету України, включно з міжнародною фінансовою допомогою та внутрішнім борговим ринком.

За словами Голови Нацбанку Андрія Пишного, українська сторона налаштована на конструктивний аналіз зробленої роботи та плідну дискусію щодо подальших кроків.

“Перегляд буде непростим, однак команда України понад 20 місяців повномасштабної війни працює злагоджено та ефективно. Ми чітко усвідомлюємо критичну необхідність збереження підтримки МВФ не лише для подальшого фінансування потреб бюджету, а й загалом для розвитку нашої країни та її європейського майбутнього", — сказав Пишний.

4 жовтня стало відомо, що МВФ відновив роботу свого постійного представництва в Києві.

1 жовтня стало відомо, що команда Міжнародного валютного фонду на чолі з заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан розпочинає зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.

25 вересня місія МВФ почала працювати у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

31 березня 2023 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила чотирирічну програму “Механізм розширеного фінансування” для України обсягом близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами обсягом $115 млрд.

У червні 2023 року Україна успішно пройшла перший перегляд програми, вчасно виконавши всі взяті на себе зобов'язання. У межах програми вже отримано два транші загальним обсягом близько 3,6 млрд доларів. За успішного виконання програми Україна може цьогоріч отримати ще один транш, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 4,5 млрд доларів.