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У Києві команда МВФ розпочинає зустрічі з українською владою
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У Києві команда МВФ розпочинає зустрічі з українською владою

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У Києві команда МВФ розпочинає зустрічі з українською владою
МВФ. Фото: AP

У Києві у неділю, 1 жовтня, команда Міжнародного валютного фонду на чолі з заступником директора Європейського департаменту МВФ Умою Рамакрішнан розпочинає зустрічі з представниками української влади та іншими ключовими партнерами.

Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передає Інтерфакс-Україна.

“Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ”, — відзначив Степанян.

25 вересня місія МВФ почала працювати у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF.

31 березня 2023 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила чотирирічну програму “Механізм розширеного фінансування” для України обсягом близько $15,6 млрд. Ця програма є частиною загального пакета підтримки України міжнародними партнерами обсягом $115 млрд.

У червні 2023 року Україна успішно пройшла перший перегляд програми, вчасно виконавши всі взяті на себе зобов'язання. У межах програми вже отримано два транші загальним обсягом близько 3,6 млрд доларів. За успішного виконання програми Україна може цьогоріч отримати ще один транш, а загальна сума отриманого фінансування зросте до 4,5 млрд доларів.

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