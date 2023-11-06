НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Аптеки відмовляються працювати: жителям села на Черкащині немає де купити ліки
АптекаЛікиЛікаріЗДОРОВ’ЯРегіони

Аптеки відмовляються працювати: жителям села на Черкащині немає де купити ліки

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Жителі села Кумейки Мошнівської громади на Черкащині долають сім кілометрів велосипедом, щоб придбати ліки.

У населеному пункті відмовляються працювати приватні та комунальні аптеки, розповів Суспільному голова ОТГ Богдан Шкарбута.

Жительці Кумейок Марії Прокопенко — 75. Розповіла, що через поважний вік має багато хвороб, але у своєму рідному селі не може придбати ліки:

"Бо тут аптека не робить, чого це вони закрили, наше село таке віддалене, і автобус тільки раз ходить у вівторок, коли прийде, коли ще й не прийде".

Здоров’я не дозволяє Марії Прокопенко їхати навіть автобусом.

"Ноги болять, і пальці на руках отерплі та на ногах отерплі пальці, хребет цокотить. Це все кістки, які грають наче баян".

Пів року без аптеки
Суспільне Черкаси

Якщо пані Марія нездужає, просить допомоги у сина:

"Дзвоню до сина в Канів, то він тоді привезе".

Пів року без аптеки
Суспільне Черкаси

Сусідка пані Марії — Алла Онисковець — мама двох дітей Розповіла, що аби купити медикаменти долає велосипедом понад сім кілометрів до Софіївки:

"Йде осінь, а далі зима та буде грип чи ще щось, то треба ліки, а в нас нема навіть жарознижувальні де купить".

Пів року без аптеки
Суспільне Черкаси

Допомагає піні Марія і сусідам

"Бабуся часто питає, будеш їхати на Черкаси у справах чи що, то тоді їду купую".

Пів року без аптеки
Суспільне Черкаси

Пів року без аптеки
Суспільне Черкаси

Раніше при місцевому фельдшерському пункті працювала аптека, зараз шафи та полиці, де лежали медикаменти — порожні. Завідувачка фельдшерсько-акушерського пункту Юлія Бутник розповіла: мали контракт з черкаською аптекою, що поставляла ліки, у квітні його розірвали.

"П'яту аптеку, яка існувала у Черкасах, також закрили і відкрили фармацію. Фармація не уклала з нами договір, тому що мало населення. Дітки хворіють, тиск, цукровий діабет, ті самі перев’язки, також потрібно чимось це робити. У нас невідкладну допомогу є чим надати людині, наприклад невідкладну допомогу я надала, а далі лікування. Розписую все на рецепті, людина їде".

Пів року без аптеки
Суспільне Черкаси

Наразі у двох округах Мошнівської громади – Софіївському та Тубільцівському немає аптек, розповів голова ОТГ Богдан Шкарбута. Все тому, що в селах цих округів підприємцям не вигідно працювати:

"Кумейківський старостинський округ, до якого входить два населених пункти Гута Межиріцька та саме село Кумейки, близько 720 жителів на два населених пункти. Аптека – це суб’єкт господарювання, державних аптек немає, є приватні підприємці, суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж лікарських засобів. Це сертифікована діяльність. Якщо господарнику приватнику не вигідна ця діяльність, він цю діяльність згортає".

Пів року без аптеки
Суспільне Черкаси

За словами керівниці обласного управління охорони здоров‘я Антоніни Уманець, відкрити аптеку комунальна мережа "Фармація" в Кумейках нині не може:

"Кількість населення не дуже там велика".

Пів року без аптеки
Суспільне Черкаси

Найкращим варіантом начальниця управління охорони здоров'я Антоніна Уманець вважає мобільні, тобто пересувні, аптеки:

"Є така можливість, і зараз розглядають це питання – це буде мобільна аптека. Зараз це на розгляді. Думаю, що буде найближчим часом це доступно для всіх мешканців області".

Пів року без аптеки
Суспільне Черкаси

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Запуск далекобійної ракети ATACMS
США передали Україні ATACMS. Як вони працюють, що можуть вразити та чи є у РФ чим їх збивати
Дізнайтесь більше
Продовжили термін дії електронних рецептів на ліки: що відомо
Продовжили термін дії електронних рецептів на ліки: що відомо
У Кетрисанівській громаді на Кіровоградщині немає жодної аптеки. Чи змінить ситуацію спрощення вимог для їх відкриття
У Кетрисанівській громаді на Кіровоградщині немає жодної аптеки. Чи змінить ситуацію спрощення вимог для їх відкриття
У центрі Житомира почала цілодобово працювати комунальна аптека: потрібно мати з собою документи
У центрі Житомира почала цілодобово працювати комунальна аптека: потрібно мати з собою документи
Уряд спростив вимоги до площ аптек у селах: чи стане їх більше на Буковині
Уряд спростив вимоги до площ аптек у селах: чи стане їх більше на Буковині
На початок