Аптеки відмовляються працювати: жителям села на Черкащині немає де купити ліки

Жителі села Кумейки Мошнівської громади на Черкащині долають сім кілометрів велосипедом, щоб придбати ліки.

У населеному пункті відмовляються працювати приватні та комунальні аптеки, розповів Суспільному голова ОТГ Богдан Шкарбута.

Жительці Кумейок Марії Прокопенко — 75. Розповіла, що через поважний вік має багато хвороб, але у своєму рідному селі не може придбати ліки:

"Бо тут аптека не робить, чого це вони закрили, наше село таке віддалене, і автобус тільки раз ходить у вівторок, коли прийде, коли ще й не прийде".

Здоров’я не дозволяє Марії Прокопенко їхати навіть автобусом.

"Ноги болять, і пальці на руках отерплі та на ногах отерплі пальці, хребет цокотить. Це все кістки, які грають наче баян".

Суспільне Черкаси

Якщо пані Марія нездужає, просить допомоги у сина:

"Дзвоню до сина в Канів, то він тоді привезе".

Суспільне Черкаси

Сусідка пані Марії — Алла Онисковець — мама двох дітей Розповіла, що аби купити медикаменти долає велосипедом понад сім кілометрів до Софіївки:

"Йде осінь, а далі зима та буде грип чи ще щось, то треба ліки, а в нас нема навіть жарознижувальні де купить".

Суспільне Черкаси

Допомагає піні Марія і сусідам

"Бабуся часто питає, будеш їхати на Черкаси у справах чи що, то тоді їду купую".

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Раніше при місцевому фельдшерському пункті працювала аптека, зараз шафи та полиці, де лежали медикаменти — порожні. Завідувачка фельдшерсько-акушерського пункту Юлія Бутник розповіла: мали контракт з черкаською аптекою, що поставляла ліки, у квітні його розірвали.

"П'яту аптеку, яка існувала у Черкасах, також закрили і відкрили фармацію. Фармація не уклала з нами договір, тому що мало населення. Дітки хворіють, тиск, цукровий діабет, ті самі перев’язки, також потрібно чимось це робити. У нас невідкладну допомогу є чим надати людині, наприклад невідкладну допомогу я надала, а далі лікування. Розписую все на рецепті, людина їде".

Суспільне Черкаси

Наразі у двох округах Мошнівської громади – Софіївському та Тубільцівському немає аптек, розповів голова ОТГ Богдан Шкарбута. Все тому, що в селах цих округів підприємцям не вигідно працювати:

"Кумейківський старостинський округ, до якого входить два населених пункти Гута Межиріцька та саме село Кумейки, близько 720 жителів на два населених пункти. Аптека – це суб’єкт господарювання, державних аптек немає, є приватні підприємці, суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж лікарських засобів. Це сертифікована діяльність. Якщо господарнику приватнику не вигідна ця діяльність, він цю діяльність згортає".

Суспільне Черкаси

За словами керівниці обласного управління охорони здоров‘я Антоніни Уманець, відкрити аптеку комунальна мережа "Фармація" в Кумейках нині не може:

"Кількість населення не дуже там велика".

Суспільне Черкаси

Найкращим варіантом начальниця управління охорони здоров'я Антоніна Уманець вважає мобільні, тобто пересувні, аптеки:

"Є така можливість, і зараз розглядають це питання – це буде мобільна аптека. Зараз це на розгляді. Думаю, що буде найближчим часом це доступно для всіх мешканців області".

Суспільне Черкаси

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