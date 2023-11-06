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У Генштабі повідомили, скільки "Shahed-136/131" і "Ланцетів" знищили минулого тижня
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У Генштабі повідомили, скільки "Shahed-136/131" і "Ланцетів" знищили минулого тижня

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У Генштабі повідомили, скільки "шахедів" і "Ланцетів" було знищено минулого тижня
Фото ілюстративне: Getty images

Минулого тижня Повітряні Сил у взаємодії із силами ППО знищили 46 із 64 “шахедів” і 40 із 85 дронів-камікадзе “Ланцет”.

Про це речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Як розповів Ковальов, минулого тижня росіяни завдали 38 ракетних та понад 450 авіаційних ударів, здійснили понад 490 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та об’єктах цивільної інфраструктури.

”У результаті бойової роботи Повітряних сил у взаємодії із Протиповітряною обороною протягом тижня було знищено 46 із 64 ворожих ударних безпілотників типу “Shahed-136/131” та 40 із 85 дронів-камікадзе “Ланцет”, — сказав Ковальов.

Раніше стало відомо, що Сили протиповітряної оборони з вечора неділі, 5 листопада, знищили 15 ударних БпЛА “Shahed-136/131” та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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