6 листопада у Чернівцях прощаються з двома військовослужбовцями, які загинули на війні Росії проти України, — Андрієм Тарасенком та Олегом Смеречинським.

Про це повідомили на сторінці облради у Facebook.

Підполковник Андрій Тарасенко родом з Сумської області. Навчався у Сумському військовому інституті артилерії. З 2002 до 2013 року служив у 300-му окремому механізованому полку в Чернівцях. З 2013 року проходив службу в військовій частині А1556.

Старший солдат Олег Смеречинський був військовим частини А4640.

З військовими попрощаються о 12:00 на Центральному міському кладовищі Чернівців.