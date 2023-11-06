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У Чернівцях прощаються з полеглими на війні військовими Тарасенком та Смеречинським
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У Чернівцях прощаються з полеглими на війні військовими Тарасенком та Смеречинським

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У Чернівцях прощаються з полеглими на війні військовими Тарасенком та Смеречинським
Колаж: Суспільне

6 листопада у Чернівцях прощаються з двома військовослужбовцями, які загинули на війні Росії проти України, — Андрієм Тарасенком та Олегом Смеречинським.

Про це повідомили на сторінці облради у Facebook.

Підполковник Андрій Тарасенко родом з Сумської області. Навчався у Сумському військовому інституті артилерії. З 2002 до 2013 року служив у 300-му окремому механізованому полку в Чернівцях. З 2013 року проходив службу в військовій частині А1556.

Старший солдат Олег Смеречинський був військовим частини А4640.

З військовими попрощаються о 12:00 на Центральному міському кладовищі Чернівців.

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