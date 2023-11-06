Зеленський облаяв Путіна в ефірі NBC News

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не готові віддати свою свободу "довбаному терористу" — російському лідеру Володимиру Путіну.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю "Meet the Press" на телеканалі NBC News.

У своєму інтервʼю він сказав, що Україна втрачає найкращих героїв — чоловіків, жінок і дітей. Він підкреслив, що українці мають багато енергії та почуваються сильними, проте це не означає, що вони хочуть воювати все життя, оскільки надто висока плата.

"Але ми не готові віддати свою свободу цьому довбаному терористу (f*cking teroprist — оригінал) Путіну. Ось чому ми воюємо", — заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський у цьому ж інтервʼю запросив експрезидента Сполучених Штатів Дональда Трампа в Україну. Колишній очільник Білого дому заявив, що може закінчити війну за 24 години, якщо його оберуть знову у 2024 році.