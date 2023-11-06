Росія планує побудувати військову базу у Лівії

Росія планує розширити свою військову присутність Лівії, план, що може призвести до створення військово-морської бази і надати їй значний плацдарм на південному порозі Європи.

Про це пише Bloomberg.

За даними видання, Росія та командувач східних військ Лівії Халіф Хафтар обговорюють угоду з питань оборони. Переговори розпочалися у вересні цього року, коли Хафтар відвідав Москву.

За даними джерел, знайомих із переговорами Хафтара та Путіна, Росія може отримати право постійної стоянки для своїх військових кораблів в одному з лівійських портів.

Колишній спеціальний посланник США в Лівії Джонатан Вінер заявив, що адміністрація США сприймає загрозу з боку Росії все"дуже серйозно". За його словами, база в Лівії дасть Росії стратегічну перевагу та можливість шпигувати за всім Європейським Союзом. Нині Росія має лише одну морську базу в сирійському Тартусі.