На Тернопільщині відкрили пам'ятну дошку бійцю, який загинув на Донеччині

У Підволочиській громаді на Тернопільщині відкрили меморіальну дошку бійцю ЗСУ Олегу Куштинцю. Її встановили на будівлі школи в селі Богданівка, випускником якої був військовослужбовець.

Про це повідомили на сторінці Підволочиської селищної ради.

На приміщенні школи в Богданівці встановили меморіальну дошку бійцю Олегу Куштинцю. Фото: Підволочиська селищна рада

Встановили пам'ятну дошку поруч з меморіальним знаком ще одному загиблому бійцю з села Богданівка — Андрію Слободяну. Він загинув у січні цього року.

Меморіальні дошки Олегу Куштинцю та Андрію Слободяну на будівлі школи. Фото: Підволочиська селищна рада

Дошку освятили священники. На відкриття прийшли рідні, друзі та односельці.

На відкриття дошки прийшли рідні, друзі та односельці. Фото: Підволочиська селищна рада

Олег Куштинець загинув під час виконання бойового завдання в Донецькій області 15 червня цього року.