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Північне сяйво спостерігали на Черкащині
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Північне сяйво спостерігали на Черкащині

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Північне сяйво спостерігали на Черкащині
Максим Берлюта

На Черкащині 5 листопада близько 19-ї години люди бачили червоне з переливами небо — це північне сяйво.

Сяйво стало видимим на Черкащині через потужну геомагнітну бурю, розповів вчитель фізики та астрономії Корсунь-Шевченківської школи №1 Дмитро Антонов.

Явище також спостерігали над Чернігівщиною, Одещиною, Кіровоградщиною та іншими регіонами.

Черкащани неозброєним оком спостерігали за північним сяйвом
Північне сяйво над Корсунем-Шевченківським. Фото Дмитра Антонова. 05.11.2023. Фейсбук / Дмитро Антонов

Як розповів корсунчанин, вчитель фізики та астрономії Корсунь-Шевченківської школи №1 Дмитро Антонов, північне сяйво може бути подібним до ефекту, який виникає під час заходу сонця:

"Північне сяйво — це атмосферне оптичне явище, світіння (люмінесценція) верхніх шарів атмосфери планети, що виникає внаслідок взаємодії магнітосфери Землі із зарядженими частинками сонячного вітру. Але іноді, коли Сонце розташовано низько над горизонтом (ввечері, після заходу) або вранці, червоні компоненти сонячного світла розсіюються. Розсіювання відбувається на краплях чи аерозолях води в атмосфері, часток пилу, кристаликах льоду і ми також бачимо червоний колір неба".

Також північне сяйво бачили жителі Черкас. Над обласним центром явище тривало близько пʼяти хвилин.

Північне сяйво спостерігали на Черкащині
Фото Олени Агапової. Олена Агапова

Північне сяйво спостерігали на Черкащині
Фото зліва - Юрій Роік, справа - Костянтина Прокопа. Юрій Роік / Костянтин Прокоп

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