Українські артилеристи під Бахмутом, футбол в Херсоні. Тиждень війни у фото

На цьому тижні головнокомандувач ЗСУ Залужний в інтерв'ю журналу The Economist зазначив, що війна переходить на етап "позиційної" та виділив п'ять пріоритетів для перемоги. На фронті росіяни намагаються наступати на Авдіївку, Мар’їнку, Куп’янськ та Вугледар. В районі останнього Сили оборони завдали армії РФ значних втрат.

30 жовтня у Газі заявили про понад 8 тисяч загиблих палестинців від початку ударів Ізраїлю. 1 листопада Україна розпочала підготовчий етап евакуації українців з Сектору Гази. Ізраїль оточив Газу.

У Пентагоні назвали строки навчання українських пілотів на F-16 — від 5 до 9 місяців. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, входять радари для ЗРК IRIS-T.

КНДР відправила Росії понад мільйон артилерійських снарядів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував "смарт-мобілізацію". Україна запроваджує багаторівневий захист цивільної енергетичної інфраструктури, в країні розгорнули майже 11 тисяч "пунктів незламності".

В ООН визнали, що армія РФ відповідальна за ракетний удар по Грозі на Харківщині.

СБУ та Нацполіція провели обшуки по всій Україні у сектантів з "АллатРи".

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Українські військові ведуть вогонь з реактивної системи залпового вогню "Град" по російських позиціях на Бахмутському напрямку, Донеччина, 31 жовтня 2023 року. За повідомленнями Генштабу, українські війська продовжують наступальні операції на південь від Бахмута. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images

Боєць однієї з бригад ЗСУ проводить розрахунки на бойовій позиції під Бахмутом на Донеччині, 1 листопада 2023 року. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images

Військовий завантажує артилерійські снаряди у бойову машину піхоти на одній з позицій на Харківщині, 28 жовтня 2023 року. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images

Старшокласники у селищі Андріївка на Харківщині під час заняття з тактичної медицини, 31 жовтня 2023 року. Його проводить військова медикиня, яка після поранення завершила службу і тепер допомагає школярам навчитися накладати шини під час переломів, фіксувати турнікети, зупиняти кровотечу та надавати першу допомогу у випадку опіків. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Наталія стоїть у зруйнованій російськими снарядами квартирі у Херсоні, 30 жовтня 2023 року. Вона жила тут зі своєю літньою матір'ю, яка загинула після чергової нічної атаки на місто. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Підлітки на футбольному тренуванні у Херсоні, 2 листопада 2023 року. Російські війська продовжують обстрілювати місто з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, безпілотників та авіації. У цих умовах місцеві, які не виїхали з різних причин, намагаються займатись буденними справами. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Українські військові стоять варті на укріпленій позиції неподалік Херсона, 2 листопада 2023 року. Лінія фронту, який розділився річкою Дніпро, майже не рухалася з листопада минулого року. Нині ж сили оборони України намагаються закріпитись на невеликому плацдармі на окупованому лівому березі. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Артилеристи ведуть вогонь по російських позиціях біля Бахмута на Донеччині, 1 листопада 2023 року. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images