НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Українські артилеристи під Бахмутом, футбол в Херсоні. Тиждень війни у фото
Вторгнення Росії в УкраїнуОбстрілиВІЙНАУКРАЇНАІсторіїВійнаЖиттяЗброя і технології

Українські артилеристи під Бахмутом, футбол в Херсоні. Тиждень війни у фото

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військові несуть снаряди до РСЗВ Град
Українські військові несуть снаряди до РСЗВ "Град", щоб завантажити їх у пускову установку, Бахмутський напрямок, Донеччина, 31 жовтня 2023 року. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images

На цьому тижні головнокомандувач ЗСУ Залужний в інтерв'ю журналу The Economist зазначив, що війна переходить на етап "позиційної" та виділив п'ять пріоритетів для перемоги. На фронті росіяни намагаються наступати на Авдіївку, Мар’їнку, Куп’янськ та Вугледар. В районі останнього Сили оборони завдали армії РФ значних втрат.

30 жовтня у Газі заявили про понад 8 тисяч загиблих палестинців від початку ударів Ізраїлю. 1 листопада Україна розпочала підготовчий етап евакуації українців з Сектору Гази. Ізраїль оточив Газу.

У Пентагоні назвали строки навчання українських пілотів на F-16 — від 5 до 9 місяців. Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, входять радари для ЗРК IRIS-T.

КНДР відправила Росії понад мільйон артилерійських снарядів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував "смарт-мобілізацію". Україна запроваджує багаторівневий захист цивільної енергетичної інфраструктури, в країні розгорнули майже 11 тисяч "пунктів незламності".

В ООН визнали, що армія РФ відповідальна за ракетний удар по Грозі на Харківщині.

СБУ та Нацполіція провели обшуки по всій Україні у сектантів з "АллатРи".

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Українські військові стріляють з РСЗВ "Град" на Бахмутському напрямку, 31 жовтня 2023 року
Українські військові ведуть вогонь з реактивної системи залпового вогню "Град" по російських позиціях на Бахмутському напрямку, Донеччина, 31 жовтня 2023 року. За повідомленнями Генштабу, українські війська продовжують наступальні операції на південь від Бахмута. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images

Український військовий на бойовій позиції на Бахмутському напрямку
Боєць однієї з бригад ЗСУ проводить розрахунки на бойовій позиції під Бахмутом на Донеччині, 1 листопада 2023 року. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images

Український військовий завантажує артилерійські снаряди
Військовий завантажує артилерійські снаряди у бойову машину піхоти на одній з позицій на Харківщині, 28 жовтня 2023 року. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images

Школярі навчаються тактичній медицині в селі Андріївка на Харківщині
Старшокласники у селищі Андріївка на Харківщині під час заняття з тактичної медицини, 31 жовтня 2023 року. Його проводить військова медикиня, яка після поранення завершила службу і тепер допомагає школярам навчитися накладати шини під час переломів, фіксувати турнікети, зупиняти кровотечу та надавати першу допомогу у випадку опіків. Фото: Олександр Ставицький/Суспільне Харків

Наталія втратила матір під час однієї з нічних російських атак по Херсону
Наталія стоїть у зруйнованій російськими снарядами квартирі у Херсоні, 30 жовтня 2023 року. Вона жила тут зі своєю літньою матір'ю, яка загинула після чергової нічної атаки на місто. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Підлітки на футбольному тренуванні у Херсоні
Підлітки на футбольному тренуванні у Херсоні, 2 листопада 2023 року. Російські війська продовжують обстрілювати місто з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, танків, безпілотників та авіації. У цих умовах місцеві, які не виїхали з різних причин, намагаються займатись буденними справами. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Українські військові на позиції неподалік Херсона
Українські військові стоять варті на укріпленій позиції неподалік Херсона, 2 листопада 2023 року. Лінія фронту, який розділився річкою Дніпро, майже не рухалася з листопада минулого року. Нині ж сили оборони України намагаються закріпитись на невеликому плацдармі на окупованому лівому березі. Фото: Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Українські артилеристи на Бахмутському напрямку
Артилеристи ведуть вогонь по російських позиціях біля Бахмута на Донеччині, 1 листопада 2023 року. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images

Український боєць на одній із оборонних позицій в тилу на Харківщині
Український боєць на одній з позицій в тилу на Харківщині, 28 жовтня 2023 року. Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Getty Images

Топ дня
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн
НАТО виходить з Договору про збройні сили в Європі, F-16 для пілотів ЗСУ прибудуть в Румунію. 622 день війни. Онлайн Важливо
Дмитро Кулеба
"Маю підстави вважати, що результат буде": Кулеба про відкриття переговорів про членство України в ЄС Важливо
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині
Суд не обрав запобіжний захід нардепу Ніколаєнку, який збив дівчину на Житомирщині Оновлено
Міноборони Нідерландів: п'ять літаків F-16 з Нідерландів відправилися до Румунії
Нідерланди відправили F-16 до Румунії, де навчатимуться українські військові
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди
Країни НАТО призупиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі у відповідь на вихід Росії з угоди

Вибір редакції
Палестинці з прапором ХАМАС в Єрусалимі
"Вони не зникнуть повністю, вони перегрупуються". Чи можна знищити ХАМАС і хто тоді буде керувати в Секторі Гази
Аналітик фонду Повернись живим Микола Бєлєсков
"Це буде і далі "прогризання" — Бєлєсков про наступ на півдні, майбутнє війни, ATACMS та F-16
Керівниця ініціативи фонду Амаль Клуні Анна Нейстат
"Ми працюємо, щоб переконатися: ця війна — остання, яку Росія може вести". Інтерв'ю з юристкою фонду Клуні Анною Нейстат Ексклюзивно
&quot;Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій&quot;. Як служать українські капелани
"Сьогодні він хоче прийняти Бога, а завтра йому йти у бій". Як служать українські капелани
Український дипломат Павло Клімкін
"Буде або світ, де є Захід, або повний бардак". Клімкін — про ATACMS, довіру міжнародних партнерів та майбутнє РФ
Дізнайтесь більше
З місцевого самоврядування – в лави ЗСУ: історія Михайла Тищенка зі Срібнянщини
З місцевого самоврядування – в лави ЗСУ: історія Михайла Тищенка зі Срібнянщини
Дві ДНК-експертизи та понад рік очікування. Історія загиблого бійця з Івано-Франківщини Андрія Хованського
Дві ДНК-експертизи та понад рік очікування. Історія загиблого бійця з Івано-Франківщини Андрія Хованського
На Київщині підрозділи ДСНС тренувалися проводити пошуково-рятувальні роботи
На Київщині підрозділи ДСНС тренувалися проводити пошуково-рятувальні роботи
Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач. Фото: НАЗК
Влада Польщі веде перемовини зі страйкарями, які блокують пункти пропуску — Деркач
На початок